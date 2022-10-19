***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
19.10.2022 09:40
ayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 yılı 3.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu, Türkçe ve İngilizce olarak ekli dosyalarda yer almaktadır.İlgili sunumlara gün içerisinde www.kalekim.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072795
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
0
En Düşük
0
18:0518,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,2729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0559
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4509
En Düşük
18,2593
18:05981,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,64
|Açılış
|: 981,76
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
981,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|61,40
|27.166.573
|% 0,00
|
|ADEL
|34,46
|5.536.155
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|156.821.445
|% 0,00
|
|AFYON
|5,46
|264.426.108
|% 0,00
|
|AGYO
|6,48
|119.099.544
|% 0,00
|
|ACSEL
|61,40
|27.166.573
|% 0,00
|
|ADEL
|34,46
|5.536.155
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|156.821.445
|% 0,00
|
|AFYON
|5,46
|264.426.108
|% 0,00
|
|AGYO
|6,48
|119.099.544
|% 0,00
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 0,00
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% 0,00
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5812
|18,5905
|% 0,03
|
|Euro
|18,2641
|18,2827
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,9260
|21,0310
|% -0,27
|
|Frank
|18,5696
|18,6814
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9311
|4,9558
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-9,25
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.647
|6.731
|-33,00
|
|Yarım
|3.239
|3.292
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,08
|
|B. Petrol
|90,20
|90,20
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem