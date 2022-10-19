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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

19.10.2022 09:40
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 yılı 3.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu, Türkçe ve İngilizce olarak ekli dosyalarda yer almaktadır.İlgili sunumlara gün içerisinde www.kalekim.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072795


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 61,40 27.166.573 % 0,00  
ADEL 34,46 5.536.155 % 0,00  
ADESE 1,07 156.821.445 % 0,00  
AFYON 5,46 264.426.108 % 0,00  
AGYO 6,48 119.099.544 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5812 18,5905 % 0,03  
Euro 18,2641 18,2827 % -0,25  
Sterlin 20,9260 21,0310 % -0,27  
Frank 18,5696 18,6814 % -0,29  
Riyal 4,9311 4,9558 % -0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.643 -9,25  
Altın Gr. 982 982 -5,48  
Cumhuriyet 6.659 6.760 -21,00  
Tam 6.647 6.731 -33,00  
Yarım 3.239 3.292 -17,00  
Çeyrek 1.622 1.648 -8,00  
Gümüş.Ons 18,60 18,63 -0,12  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 -0,08  
B. Petrol 90,20 90,20 0,17  
Seans Raporu 18:05
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