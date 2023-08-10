***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
10.08.2023 09:33
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2023 yılı 2.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2023 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekli dosyalarda yer almaktadır. İlgili sunuma gün içerisinde www.kalekim.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183329
BIST
'
11:287.694
En Düşük
|Değişim
|: 1,23%
|| 93,20
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.704
11:2827,0415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0514
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0431
En Düşük
26,4619
11:2829,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1986
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8488
En Düşük
28,7774
11:281.670,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,66
|Açılış
|: 1.670,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,40
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler11:28
|OYLUM
|6,49
|11.355.508
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|7.555.920
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|428.107.222
|% 9,99
|
|SDTTR
|424,20
|457.760.139
|% 9,98
|
|BALAT
|15,57
|223.819
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|1.071.873
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|3.953.277
|% -9,95
|
|VERTU
|35,68
|111.344.364
|% -8,75
|
|YKSLN
|11,59
|38.121.245
|% -8,02
|
|THYAO
|267,50
|6.080.508.416
|% 2,88
|
|YKBNK
|16,15
|3.492.257.240
|% 0,69
|
|AKBNK
|31,38
|2.997.276.278
|% 1,36
|
|ISCTR
|17,60
|2.952.998.104
|% -0,17
|
|ASTOR
|124,20
|2.262.762.311
|% 6,06
|
|YKBNK
|16,15
|3.492.257.240
|% 0,69
|
|ISCTR
|17,60
|2.952.998.104
|% -0,17
|
|SKBNK
|3,39
|477.654.538
|% -0,88
|
|ASGYO
|19,31
|1.967.537.348
|% -4,69
|
|AKBNK
|31,38
|2.997.276.278
|% 1,36
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0357
|27,0415
|% 0,19
|
|Euro
|29,8032
|29,8306
|% 0,67
|
|Sterlin
|34,4180
|34,5906
|% 0,51
|
|Frank
|30,8623
|31,0482
|% 0,65
|
|Riyal
|7,1888
|7,2248
|% 0,18
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|4,80
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|7,72
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.139
|11.239
|24,00
|
|Yarım
|5.578
|5.645
|12,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.823
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,87
|0,18
|
|B. Petrol
|87,70
|87,70
|0,15
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:43MIATK
Yüzde 6.13 oranında artışla 249.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 363, 959 adet işlem
-
11:42SANEL
Yüzde 5.30 oranında artışla 20.26 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 995 adet işlem
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 28 artarak (% 1.15 ) 8, 355
-
11:41
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, OYLUM
-
11:41XU100
Endeks 7, 689 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 51, 754.00 milyon TL de