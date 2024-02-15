***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
15.02.2024 09:53
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Bilgilendirme Politikamız uyarınca Şirketimizin devam eden yatırımları hakkında bilgi ve 2024 yılına ait beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekli dosyalarda yer almaktadır. İlgili sunuma gün içerisinde www.kalekim.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249678
BIST
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10:269.156
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 84,39
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.157
10:2630,7600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0167
|Açılış
|: 30,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
31,1615
En Düşük
30,6053
10:2633,1492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1354
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,3926
En Düşük
32,9632
10:261.971,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.971,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.961,01
BIST En Aktif Hisseler10:26
|TDGYO
|12,00
|46.984.027
|% 9,99
|
|HKTM
|78,75
|92.783.027
|% 9,99
|
|CUSAN
|29,12
|33.484.849
|% 9,97
|
|BANVT
|150,10
|67.963.605
|% 9,96
|
|SELGD
|53,55
|3.571.142
|% 9,96
|
|UFUK
|157,00
|1.949.966
|% -4,56
|
|YAYLA
|11,10
|1.953.456
|% -3,90
|
|PKART
|70,20
|8.528.584
|% -3,84
|
|GARFA
|137,50
|21.447.631
|% -3,17
|
|RNPOL
|44,58
|22.884.847
|% -3,09
|
|REEDR
|54,80
|1.454.349.603
|% 5,28
|
|THYAO
|284,50
|1.251.202.948
|% 0,71
|
|GUBRF
|204,40
|1.052.784.942
|% -0,68
|
|ISCTR
|27,92
|1.009.765.656
|% 0,36
|
|TUPRS
|166,90
|1.008.100.926
|% 1,40
|
|QUAGR
|4,89
|277.850.697
|% 5,62
|
|EKGYO
|10,34
|476.540.355
|% -0,58
|
|ZOREN
|5,34
|200.810.848
|% 1,91
|
|ISCTR
|27,92
|1.009.765.656
|% 0,36
|
|TSPOR
|1,83
|63.633.611
|% 0,55
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7549
|30,7600
|% 0,05
|
|Euro
|33,1149
|33,1492
|% 0,41
|
|Sterlin
|38,5104
|38,7035
|% 0,02
|
|Frank
|34,6468
|34,8555
|% 0,22
|
|Riyal
|8,1813
|8,2223
|% 0,06
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,51
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|893,82
|895,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,41
|940,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,42
|81,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,56
|1.993,94
|% 0,66
|