***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.12.2022 tarihinde bir kısım haber kaynaklarında yayınlanan haber üzerine aşağıdaki açıklama yapılmaktadır . Şirketimizce, artan doğal gaz ve elektrik fiyatları gözetilerek, hem maliyet düşürme hedeflerimiz hem de sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında, öncelikli olarak grup içi ihtiyacın karşılanması amacıyla, olası güneş enerjisi santrali yatırımı için ÇED süreci başlatılmış ve gelişmelere göre değerlendirilecek olup, bu aşamada alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090412BIST