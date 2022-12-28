***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
28.12.2022 09:30
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
27.12.2022 tarihinde bir kısım haber kaynaklarında yayınlanan haber üzerine aşağıdaki açıklama yapılmaktadır . Şirketimizce, artan doğal gaz ve elektrik fiyatları gözetilerek, hem maliyet düşürme hedeflerimiz hem de sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında, öncelikli olarak grup içi ihtiyacın karşılanması amacıyla, olası güneş enerjisi santrali yatırımı için ÇED süreci başlatılmış ve gelişmelere göre değerlendirilecek olup, bu aşamada alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090412
BIST
11:495.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -57,76
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
11:4918,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0490
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
11:4919,9201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0334
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
11:491.085,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.085,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.084,41
BIST En Aktif Hisseler11:46
|COSMO
|115,60
|2.555.916
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|896.351
|% 9,97
|
|BALAT
|24,50
|863.037
|% 9,77
|
|BRKVY
|35,58
|389.346.960
|% 6,59
|
|KONTR
|157,80
|187.787.787
|% 6,48
|
|KOZAL
|596,70
|2.428.812.414
|% -9,99
|
|BRKO
|4,78
|433.063
|% -9,98
|
|PLTUR
|17,36
|11.196.349
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|300.809
|% -9,89
|
|IMASM
|219,60
|74.520.742
|% -9,63
|
|THYAO
|139,70
|2.646.865.178
|% -2,38
|
|KOZAL
|596,70
|2.428.812.414
|% -9,99
|
|ENKAI
|32,14
|2.148.300.143
|% 5,17
|
|PETKM
|19,48
|1.521.637.739
|% -1,27
|
|TTKOM
|21,86
|1.453.643.770
|% 1,39
|
|EKGYO
|8,18
|1.018.374.859
|% -1,56
|
|YKBNK
|11,68
|1.069.260.817
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,79
|1.094.446.551
|% -1,54
|
|KRDMD
|17,72
|1.432.415.268
|% -0,23
|
|PETKM
|19,48
|1.521.637.739
|% -1,27
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7117
|18,7251
|% 0,29
|
|Euro
|19,9081
|19,9204
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,4602
|22,5728
|% 0,32
|
|Frank
|20,0610
|20,1818
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9651
|4,9900
|% 0,27
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,58
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.087
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.325
|7.381
|-18,00
|
|Yarım
|3.547
|3.614
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|-0,59
|
Seans Raporu
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