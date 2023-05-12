***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
12.05.2023 08:20
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150618
BIST
11:114.849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,31
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.821
11:1119,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0484
|Açılış
|: 21,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
11:1121,6094
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2458
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,6841
En Düşük
21,3407
11:111.265,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.265,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler11:09
|AVHOL
|25,54
|25.214.186
|% 9,99
|
|CCOLA
|296,20
|238.851.515
|% 8,70
|
|EDATA
|19,33
|8.613.397
|% 7,81
|
|ALFAS
|286,30
|292.372.138
|% 7,07
|
|PKART
|20,16
|3.244.970
|% 6,11
|
|KUVVA
|33,40
|50.100
|% -7,22
|
|KLSYN
|2,90
|32.448.676
|% -4,61
|
|ZEDUR
|38,84
|854.623
|% -4,00
|
|HTTBT
|29,72
|968.062
|% -3,26
|
|ARASE
|114,80
|4.074.037
|% -3,12
|
|ASTOR
|42,94
|325.126.411
|% -0,97
|
|ALFAS
|286,30
|292.372.138
|% 7,07
|
|EUPWR
|65,90
|249.908.108
|% -1,86
|
|CWENE
|110,40
|230.038.986
|% 0,55
|
|KOPOL
|38,02
|154.663.864
|% 4,05
|
|AKFYE
|9,87
|96.350.615
|% -1,20
|
|BIGCH
|22,64
|143.530.161
|% 0,44
|
|KOPOL
|38,02
|154.663.864
|% 4,05
|
|GRTRK
|18,03
|68.430.793
|% -2,01
|
|EUPWR
|65,90
|249.908.108
|% -1,86
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5910
|19,6117
|% 0,33
|
|Euro
|21,4977
|21,5864
|% 1,04
|
|Sterlin
|24,4504
|24,5730
|% 0,28
|
|Frank
|21,8656
|21,9973
|% 0,42
|
|Riyal
|5,2082
|5,2343
|% 0,23
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-6,16
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.266
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.592
|4.756
|-108,00
|
|Çeyrek
|2.289
|2.363
|-62,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|15,08
|15,10
|-0,11
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|-0,60
|