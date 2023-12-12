***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/12/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.ŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi12/12/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi12/12/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/12/2023AçıklamaŞirketimiz Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında Kurumsal Yönetim İlkeleri Derecelendirme Sözleşmesi'nin, 12.12.2023'ten geçerli olmak üzere, 1 (bir) yıl müddetle yenilenmesine karar verilmiştir.Şirketimiz Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında Kurumsal Yönetim İlkeleri Derecelendirme Sözleşmesi'nin, 12.12.2023'ten geçerli olmak üzere, 1 (bir) yıl müddetle yenilenmesine karar verilmiştir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224894BIST