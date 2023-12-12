***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
12.12.2023 14:55
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/12/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/12/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
12/12/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/12/2023
Açıklama
Şirketimiz Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında Kurumsal Yönetim İlkeleri Derecelendirme Sözleşmesi'nin, 12.12.2023'ten geçerli olmak üzere, 1 (bir) yıl müddetle yenilenmesine karar verilmiştir.
Şirketimiz Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında Kurumsal Yönetim İlkeleri Derecelendirme Sözleşmesi'nin, 12.12.2023'ten geçerli olmak üzere, 1 (bir) yıl müddetle yenilenmesine karar verilmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224894
BIST