***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 04.09.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19577 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları (KLKIM) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimizin yatırım stratejileri çerçevesinde ilgili taraflarla görüşmelere başlanmıştır. Bu aşamada herhangi bir bağlayıcı karar alınmadığı için görüşmelere başlandığı hususu, Yönetim Kurulu Kararı ile erteleme kararına konu edilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191485BIST