***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 04.09.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19577 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları (KLKIM) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.İnşaat sektöründe, kuru harç grubunda Şirketimize yeni büyüme fırsatları sunacak, Muğla ili sınırları içerisinde 2.020 m2 kapalı alanı ve 5.652 m2 açık alanı olan, yeni kurulan fabrika binası ve demirbaşın, kiralayan tarafından gereken inşaat ruhsatı ve tüm izinlerin alınarak fabrika ve demirbaşın çalışır şekilde teslimi şartına bağlı olarak, "teslim tarihi"nden başlamak üzere 1.01.2025 tarihine kadar, teslim tarihinde tek seferde ödenecek 5.160.816 Türk Lirası + KDV kira bedeli karşılığında Şirketimizce kiralanması için Arvon Yapı Kimyasalları Limited Şirketi ile ("Kiralayan") "Kira Sözleşmesi" imzalanmıştır.Taraflar arasında ayrıca, söz konusu Fabrika'nın mülkiyetinin her türlü takyidattan ari olarak Şirketimizce 3.170.000 Avro bedel karşılığında devralınması için 01.12.2024 – 31.01.2025 tarihleri arasında kullanılmak üzere Şirketimize satın alma opsiyonu tanıyan bir "Opsiyonlu Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" imzalanmıştır.Kiralayan tarafından inşaat ruhsatına yönelik işlemler devam etmekte olup fabrika binası henüz şirketimizce teslim alınmamıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191905BIST