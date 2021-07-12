***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2021 20:11
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.07.2021 tarih ve 2021/41 sayılı toplantısında sermayesine % 51 oranında iştirak ettiğimiz Arnavutluk Tiran'da kurulu Kalekim Neon SHA ("Şirket")'nin 12.07.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde büyüme nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirket 230.000,00.- Avro (İkiyüzotuzbin Avro) ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.000,- Avro (Ellibin Avro) artırılarak 280.000,- Avro (İkiyüzseksenbin Avro)'na çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmak suretiyle 25.500,- Avro (Yirmibeşbinbeşyüz Avro) ödenmek suretiyle iştirak edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950464
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,32
|Açılış
|: 1.379
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|Önceki Kapanış
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1.355
18:008,6427
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504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.447.572
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.186.561
|% 9,89
|
|SILVR
|6,49
|39.489.801
|% 9,81
|
|MARTI
|2,03
|29.139.511
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.352.012
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.896.243
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.674.266
|% -9,94
|
|DIRIT
|3,24
|324.231
|% -9,75
|
|TKURU
|197,50
|3.555.581
|% -9,36
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|THYAO
|13,24
|916.501.421
|% -2,43
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|EREGL
|18,19
|532.029.815
|% 0,78
|
|PETKM
|5,29
|516.845.152
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,27
|441.180.741
|% -0,44
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,13
|141.202.552
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6352
|8,6427
|% -0,18
|
|Euro
|10,2330
|10,2547
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9507
|12,0107
|% -0,40
|
|Frank
|9,3974
|9,4540
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2955
|2,3070
|% -0,26
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-2,47
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,25
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-0,64
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