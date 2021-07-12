***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.07.2021 tarih ve 2021/41 sayılı toplantısında sermayesine % 51 oranında iştirak ettiğimiz Arnavutluk Tiran'da kurulu Kalekim Neon SHA ("Şirket")'nin 12.07.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde büyüme nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirket 230.000,00.- Avro (İkiyüzotuzbin Avro) ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.000,- Avro (Ellibin Avro) artırılarak 280.000,- Avro (İkiyüzseksenbin Avro)'na çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmak suretiyle 25.500,- Avro (Yirmibeşbinbeşyüz Avro) ödenmek suretiyle iştirak edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950464BIST