***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce tescil işlemleri yapılan "Visuelle" markası adı altında, dekoratif boya/sıva/kaplama ve mimari-işçilik hizmeti sunulacaktır. Yeni markamıza yönelik lansman 15.09.2021 tarihinde yapılacak olup, bu tarih itibariyle sunum ve marka görsellerine www.kalekim.com linkinden ulaşılabilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962104BIST