***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 13.10.2021 tarih ve 2021/57 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11.maddesi hükmü ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.03.2021 tarihli ve 2021/21 sayılı kararı kapsamında mevzuatın öngördüğü lisansları almış bulunan (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı /910005, Kurumsal Yönetim Derecelendirme/910007) Holding Yatırımcı İlişkileri, İştirakler ve Ortaklar Bölüm Yöneticisi Ömer KARAKAŞOĞLU'nun, Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticiliği ile buna bağlı Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğini yürütmek üzere ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak Orkun İNANBİL'in atanmalarına, karar verilmiş olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlularının iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Ömer KARAKASOĞLU Telefon: 0212 423 00 18 E-mail: yatirimci@kalekim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans N 910005 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans N 910007 Yatırımcı İlişkileri Müdürü Orkun İNANBİL Telefon: 0212 423 00 18 E-mail: yatirimci@kalekim.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970426BIST