***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2021 18:17
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.10.2021 tarih ve 2021/57 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11.maddesi hükmü ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.03.2021 tarihli ve 2021/21 sayılı kararı kapsamında mevzuatın öngördüğü lisansları almış bulunan (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı /910005, Kurumsal Yönetim Derecelendirme/910007) Holding Yatırımcı İlişkileri, İştirakler ve Ortaklar Bölüm Yöneticisi Ömer KARAKAŞOĞLU'nun, Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticiliği ile buna bağlı Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğini yürütmek üzere ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak Orkun İNANBİL'in atanmalarına, karar verilmiş olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlularının iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi Ömer KARAKASOĞLU Telefon: 0212 423 00 18 E-mail: yatirimci@kalekim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans N 910005 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans N 910007 Yatırımcı İlişkileri Müdürü Orkun İNANBİL Telefon: 0212 423 00 18 E-mail: yatirimci@kalekim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970426
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,28
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
18:059,0741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0390
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
18:0510,5207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0895
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
18:05523,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 11,78
|Açılış
|: 523,45
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,91
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|49,50
|9.719.745
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|13.112.457
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,00
|35.570.843
|% 7,00
|
|ISKUR
|353.000,00
|353.000
|% 6,97
|
|DOBUR
|34,16
|4.656.833
|% -9,96
|
|OYLUM
|7,10
|10.242.255
|% -9,90
|
|AKFGY
|6,11
|56.546.237
|% -9,88
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% -9,39
|
|PENTA
|176,00
|11.174.886
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 1,86
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% -0,24
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% -3,31
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0679
|9,0741
|% 0,43
|
|Euro
|10,5084
|10,5207
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,3412
|12,4031
|% 0,82
|
|Frank
|9,7636
|9,8224
|% 0,98
|
|Riyal
|2,4104
|2,4225
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|33,55
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,79
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,19
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,22
|