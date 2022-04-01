***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 14:22
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.04.2022 tarihininde yapılan Yönetim Kurulunun toplantısında H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. (temsilci Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY'ın Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Üye, KADRİ TARIK ÖZÇELİK'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmelerine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014931
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|ULUSE
|124,60
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|% 9,97
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|DAPGM
|20,52
|129.696.167
|% 9,91
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|YKSLN
|7,79
|114.678.172
|% 7,89
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|ASUZU
|80,55
|144.502.651
|% 7,69
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|KONKA
|14,03
|77.725.373
|% 6,85
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|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
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|PENTA
|349,70
|65.671.492
|% -6,70
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|ITTFH
|1,36
|45.845.545
|% -6,21
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|AKFGY
|3,14
|23.577.882
|% -5,42
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|AYCES
|68,55
|2.605.188
|% -4,86
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|GARAN
|12,48
|4.055.434.348
|% 2,30
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|THYAO
|32,68
|2.420.542.219
|% 1,30
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|PETKM
|9,39
|1.934.667.999
|% 3,99
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|TUPRS
|228,30
|1.715.860.943
|% 6,48
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|KRDMD
|15,48
|1.539.077.926
|% 1,18
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|GARAN
|12,48
|4.055.434.348
|% 2,30
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|PETKM
|9,39
|1.934.667.999
|% 3,99
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|KARSN
|5,85
|1.006.820.497
|% 6,36
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|YKBNK
|4,15
|616.033.670
|% 1,72
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|AKBNK
|7,33
|1.068.498.993
|% 0,96
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|14:44
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6917
|14,6944
|% 0,16
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|Euro
|16,2359
|16,2450
|% -0,03
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|Sterlin
|19,2541
|19,3507
|% 0,17
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|Frank
|15,8248
|15,9201
|% -0,05
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|Riyal
|3,9053
|3,9249
|% 0,19
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-8,19
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|Altın Gr.
|909
|909
|-4,32
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|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|-42,00
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|Tam
|5.990
|6.140
|-46,94
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|Yarım
|2.895
|2.970
|-22,70
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|Çeyrek
|1.452
|1.485
|-11,35
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|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,07
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|B. Petrol
|104
|104
|-0,90
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