***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.04.2022 tarihininde yapılan Yönetim Kurulunun toplantısında H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. (temsilci Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY'ın Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Üye, KADRİ TARIK ÖZÇELİK'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmelerine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014931BIST