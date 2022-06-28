***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 19:25
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BDDK'nın 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere dönük TL cinsinden kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039841
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -39,02
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0517,5683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0419
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
17,6379
En Düşük
17,4015
18:0517,6000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0400
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6705
En Düşük
17,5900
18:05975,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,77
|Açılış
|: 975,33
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.295.154
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.625.977
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.829.319
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.690.561
|% 9,75
|
|BALAT
|14,20
|1.015.272
|% 9,65
|
|SEKUR
|15,17
|103.677.493
|% -9,11
|
|SNKRN
|21,34
|3.860.056
|% -8,02
|
|SELVA
|8,25
|154.998.896
|% -7,51
|
|IHAAS
|27,20
|30.232.574
|% -6,66
|
|FONET
|12,94
|16.253.125
|% -6,50
|
|THYAO
|48,04
|6.058.034.056
|% -3,07
|
|SISE
|21,42
|1.889.264.290
|% -1,11
|
|EREGL
|27,56
|1.572.637.068
|% -1,01
|
|SAHOL
|20,14
|1.441.327.239
|% -0,49
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% -3,87
|
|ODAS
|3,05
|711.421.153
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,62
|581.367.764
|% 1,55
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5364
|17,5683
|% 0,24
|
|Euro
|17,5900
|17,6000
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,2532
|20,3548
|% 0,18
|
|Frank
|17,3478
|17,4523
|% 0,76
|
|Riyal
|4,4283
|4,4505
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-2,84
|
|Altın Gr.
|976
|976
|6,99
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.497
|6.623
|31,00
|
|Yarım
|3.185
|3.239
|15,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.619
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de