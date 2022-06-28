***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.08.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kuruluş işlemleri tamamlanmış ve deneme üretimi süreci de başarıyla gerçekleştirilmiş olup, işbu yatırım neticesinde, Mardin fabrikasının 90.000 ton olan kapasitesi 220.000 tona yükseltilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039842BIST