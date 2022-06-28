***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 19:25
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.08.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kuruluş işlemleri tamamlanmış ve deneme üretimi süreci de başarıyla gerçekleştirilmiş olup, işbu yatırım neticesinde, Mardin fabrikasının 90.000 ton olan kapasitesi 220.000 tona yükseltilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039842
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -39,02
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1320
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
18:0517,5549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
18:05974,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,99
|Açılış
|: 974,74
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.295.154
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.625.977
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.829.319
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.690.561
|% 9,75
|
|BALAT
|14,20
|1.015.272
|% 9,65
|
|SEKUR
|15,17
|103.677.493
|% -9,11
|
|SNKRN
|21,34
|3.860.056
|% -8,02
|
|SELVA
|8,25
|154.998.896
|% -7,51
|
|IHAAS
|27,20
|30.232.574
|% -6,66
|
|FONET
|12,94
|16.253.125
|% -6,50
|
|THYAO
|48,04
|6.058.034.056
|% -3,07
|
|SISE
|21,42
|1.889.264.290
|% -1,11
|
|EREGL
|27,56
|1.572.637.068
|% -1,01
|
|SAHOL
|20,14
|1.441.327.239
|% -0,49
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% -3,87
|
|ODAS
|3,05
|711.421.153
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,62
|581.367.764
|% 1,55
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% -2,36
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6557
|16,6579
|% 0,80
|
|Euro
|17,5332
|17,5549
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,2537
|20,3553
|% 0,18
|
|Frank
|17,3573
|17,4619
|% 0,81
|
|Riyal
|4,4257
|4,4479
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-2,71
|
|Altın Gr.
|975
|975
|5,89
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.490
|6.616
|24,00
|
|Yarım
|3.182
|3.236
|12,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.617
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,83
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,82
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de