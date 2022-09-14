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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.09.2022 18:37
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.09.2022 tarihli toplantısında Merkezi İstanbul İli, Avcılar İlçesi Firuzköy Mahallesi, Firuzköy Bulvarı N 181 / 1 adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 124652 sicil numarasında kayıtlı Şirketimizin faaliyetlerini geliştirmek amacıyla
Duhok şehri IRAK adresinde bir şube açılmasına, Şube ünvanının "Kalekim Kimyevi Maddeler San.Tic.A.Ş. - Duhok IRAK Şubesi" olmasına, Şubeye sermaye ayrılmamasına, merkezden karşılanmasına ve  şubede, maksat, mevzuu ve muamelatına giren her hususta şirketimiz Şirket Genel Müdürü TİMUR KARAOĞLU'nun ve Şirketimiz İştirakler, İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü sayın AZİZ ÇAĞLAR ERDOĞAN'ın müştereken yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063200


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B. Petrol 91,41 91,41 -2,69  
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