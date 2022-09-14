***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 18:37
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.09.2022 tarihli toplantısında Merkezi İstanbul İli, Avcılar İlçesi Firuzköy Mahallesi, Firuzköy Bulvarı N 181 / 1 adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 124652 sicil numarasında kayıtlı Şirketimizin faaliyetlerini geliştirmek amacıyla
Duhok şehri IRAK adresinde bir şube açılmasına, Şube ünvanının "Kalekim Kimyevi Maddeler San.Tic.A.Ş. - Duhok IRAK Şubesi" olmasına, Şubeye sermaye ayrılmamasına, merkezden karşılanmasına ve şubede, maksat, mevzuu ve muamelatına giren her hususta şirketimiz Şirket Genel Müdürü TİMUR KARAOĞLU'nun ve Şirketimiz İştirakler, İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü sayın AZİZ ÇAĞLAR ERDOĞAN'ın müştereken yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063200
BIST
18:053.363
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -83,84
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
18:0518,2693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0403
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
18:0518,3007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
18:05978,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -16,97
|Açılış
|: 978,57
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
974,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|51,70
|488.913
|% 10,00
|
|MERKO
|5,39
|75.563.895
|% 10,00
|
|KARSN
|9,25
|1.787.857.502
|% 9,99
|
|ISGYO
|18,97
|149.398.642
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|70.071.269
|% 9,96
|
|HKTM
|34,38
|15.720.005
|% -10,00
|
|ROYAL
|6,03
|2.040.456
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.843.381.684
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.364.004.493
|% -9,98
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% -0,20
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% -2,37
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2547
|18,2736
|% 0,24
|
|Euro
|18,2652
|18,2827
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,9263
|21,0313
|% -0,28
|
|Frank
|18,9618
|19,0761
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8470
|4,8713
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-29,85
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-15,34
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.642
|6.729
|-63,00
|
|Yarım
|3.237
|3.289
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.645
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,19
|
|B. Petrol
|91,41
|91,41
|-2,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında