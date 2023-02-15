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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2023 20:45
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Sermaye Piyasası  Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı gözetilerek, Yönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli kararı çerçevesinde 06.02.2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketi sebebiyle, ihtiyaçlara gereksinim doğduğu sürece res'en ya da talep üzerine, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımda bulunulmakta olup, yapılan bağış ve yardımların türü, toplam tutarı ve bağış yapılan taraf/taraflar hakkında yapılacak 2022 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilecek ve Şirketimiz 2023 yılı bağış sınırı bu yapılan ve devam eden bağış ve yardımların tamamını içerecek şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.  Bu kapsamda çalışma arkadaşlarımız, yurt içi ve yurt dışı bayilerimiz ve tedarikçilerimiz ile el ele Kale Grubu olarak, topluluğumuzdaki desteklerimizi Kaleseramik Eğitim, Sağlık, ve Sosyal Yardım Vakfı üzerinden koordine etmekteyiz. Çalışma arkadaşlarımız, yurt içi ve yurt dışı bayilerimiz ve tedarikçilerimizin destekleriyle büyüyerek devam eden şartlı bağışlar, AFAD ile koordinasyon halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.   Bu desteklerin yanı sıra özellikle, afet bölgesindeki Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş valilikleri ve Gaziantep Ticaret Odaları tarafından belirlenen kısa ve orta vadedeki ihtiyaçların giderilmesi ve kurulması gündemde olan çadır kentler ve benzeri yerleşim yerleri için gerekli olabilecek hijyen TIR'larının (Tuvalet ve duş) temini ve/veya teşrifatı için, Kale Grubu olarak hızlıca aksiyon alınmış olup, afet koordinasyon birimleri tarafından ihtiyaç görülmesi halinde, Kalekim Mersin ve Mardin lokasyonları da kullanıma açılacaktır.   Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.   Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113694


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