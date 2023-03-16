***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.03.2023 tarih ve 2023/19 sayılı kararı ile sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz Romanya'da kurulu Kalekim Romania S.A ("Şirket")'nın 08.03.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde büyüme nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirketin 500.000,00.- RON (Beşyüzbin) ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.496.808,00- RON (İkimilyondörtyüzdoksanaltıbinsekizyüzsekiz) artırılarak 2.996.808,- RON (İkimilyondokuzyüzdoksanaltıbinsekizyüzsekiz)'a çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmak suretiyle 1.248.404,- RON (Birmilyonikiyüzkırksekizbindörtyüzdört) ödenerek iştirak edilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125735BIST