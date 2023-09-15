***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.05.2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimizin ana ihracat pazarı olan Irak'ta yatırım stratejisi doğrultusunda, Şirketimiz Duhok, Irak şubemizin kuruluşunu takiben, Duhok (Kwashe) bölgesinde, yapı kimyasalları üretimi için 27.500 m2'lik arazinin tahsis işlemleri yerel makamlarca onaylanmıştır. Yatırım ile ilgili gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195205BIST