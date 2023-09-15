***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2023 09:27
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.05.2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, Şirketimizin ana ihracat pazarı olan Irak'ta yatırım stratejisi doğrultusunda, Şirketimiz Duhok, Irak şubemizin kuruluşunu takiben, Duhok (Kwashe) bölgesinde, yapı kimyasalları üretimi için 27.500 m2'lik arazinin tahsis işlemleri yerel makamlarca onaylanmıştır. Yatırım ile ilgili gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195205
BIST
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10:448.042
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -76,32
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
10:4426,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0666
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3696
En Düşük
26,8718
10:4428,7919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0743
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,0931
En Düşük
28,6370
10:441.662,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,70
|Açılış
|: 1.662,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler10:44
|ISBTR
|199.368,10
|1.268.707
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|34.730.487
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|30.993.747
|% 10,00
|
|SUMAS
|247,80
|659.148
|% 9,99
|
|ONCSM
|212,70
|43.192.841
|% 9,98
|
|ORMA
|112,50
|379.350
|% -10,00
|
|KUVVA
|42,20
|832.986
|% -9,98
|
|KLNMA
|26,50
|1.206.598
|% -9,56
|
|SKTAS
|5,54
|9.518.265
|% -8,73
|
|EBEBK
|75,35
|1.281.908.172
|% -8,39
|
|THYAO
|230,10
|2.490.077.869
|% -3,52
|
|EBEBK
|75,35
|1.281.908.172
|% -8,39
|
|EREGL
|44,34
|1.098.276.084
|% 0,73
|
|SISE
|55,80
|924.066.814
|% -1,41
|
|TUPRS
|141,90
|870.384.807
|% -1,80
|
|SKBNK
|5,65
|328.011.780
|% 3,86
|
|ZOREN
|4,75
|250.451.590
|% -1,25
|
|YKBNK
|16,25
|843.625.064
|% 0,68
|
|HALKB
|16,79
|580.316.756
|% 4,29
|
|EKGYO
|8,45
|273.485.535
|% -1,86
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9783
|26,9853
|% 0,25
|
|Euro
|28,7783
|28,7919
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,4320
|33,5997
|% 0,30
|
|Frank
|30,0007
|30,1815
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1721
|7,2080
|% 0,16
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|6,98
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|7,70
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.029
|11.131
|-2,00
|
|Yarım
|5.532
|5.589
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.794
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|19,97
|20,00
|0,37
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|0,49
|
Seans Raporu
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