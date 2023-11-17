***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Mersin serbest bölgede yer alan mevcut üretim tesisinin, üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması adına, konsantre ürünlerin üretiminin farklı bir lokasyona taşınması yönündeki arayışları doğrultusunda, seramik yapıştırıcı ve derz dolguları, ısı yalıtım, mantolama, su izolasyonu ve beton katkı kimyasalları üretim tesisi kurmak üzere talep etmiş olduğu yaklaşık 25.172 m2 parsel talebi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yönetimince uygun bulunarak, ilgili parselin ön tahsisi gerçekleşmiştir. Arazi tahsisi ile ilgili olarak 88.103.190 TL ödeme 16 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218563BIST