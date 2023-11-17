***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2023 09:37
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Mersin serbest bölgede yer alan mevcut üretim tesisinin, üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması adına, konsantre ürünlerin üretiminin farklı bir lokasyona taşınması yönündeki arayışları doğrultusunda, seramik yapıştırıcı ve derz dolguları, ısı yalıtım, mantolama, su izolasyonu ve beton katkı kimyasalları üretim tesisi kurmak üzere talep etmiş olduğu yaklaşık 25.172 m2 parsel talebi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yönetimince uygun bulunarak, ilgili parselin ön tahsisi gerçekleşmiştir. Arazi tahsisi ile ilgili olarak 88.103.190 TL ödeme 16 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218563
BIST
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12:437.810
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 29,20
|Açılış
|: 7.787
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|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.836
12:4328,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0750
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
12:4331,2023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0542
|Açılış
|: 31,1000
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|Önceki Kapanış
|: 31,2000
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31,4660
En Düşük
30,9976
12:431.839,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.839,36
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|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
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1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler12:41
|ATSYH
|69,30
|821.205
|% 10,00
|
|RUBNS
|30,20
|70.686.296
|% 9,98
|
|NUHCM
|339,25
|215.215.853
|% 9,97
|
|CIMSA
|34,44
|662.023.478
|% 9,96
|
|ULKER
|88,45
|1.033.037.928
|% 9,94
|
|ENSRI
|23,94
|8.816.144
|% -10,00
|
|EUKYO
|11,55
|2.517.923
|% -9,98
|
|AVTUR
|9,23
|264.246
|% -9,95
|
|AVHOL
|54,80
|241.247.476
|% -9,27
|
|KLNMA
|53,50
|625.736
|% -8,39
|
|THYAO
|246,90
|4.601.197.933
|% 1,06
|
|MIATK
|692,00
|2.153.359.603
|% -1,42
|
|REEDR
|30,18
|1.632.674.692
|% 1,62
|
|MARBL
|20,16
|1.533.122.904
|% -5,35
|
|TUPRS
|153,40
|1.380.162.218
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,51
|788.894.418
|% -0,40
|
|MARBL
|20,16
|1.533.122.904
|% -5,35
|
|IHLAS
|1,48
|94.249.797
|% 0,00
|
|REEDR
|30,18
|1.632.674.692
|% 1,62
|
|IHLGM
|2,10
|109.341.488
|% 2,94
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6845
|28,7463
|% 0,32
|
|Euro
|31,1918
|31,2025
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,5052
|35,6833
|% 0,14
|
|Frank
|32,2237
|32,4178
|% 0,37
|
|Riyal
|7,6340
|7,6723
|% 0,21
|