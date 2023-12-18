***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.12.2023 tarih ve 2023/61 sayılı kararı doğrultusunda sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz Romanya'da kurulu Kalekim Romania ("Şirket")'nin 13.11.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde büyüme nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirket 2.996.808,00 RON ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.003.192,00 RON artırılarak 4.000.000,00 RON'a çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmak suretiyle 501.596,00 RON (yaklaşık 101.000,00 Avro) (Yüzbirbin Avro) ödenmek suretiyle iştirak edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226282BIST