***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2023 09:06
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.12.2023 tarih ve 2023/61 sayılı kararı doğrultusunda sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz Romanya'da kurulu Kalekim Romania ("Şirket")'nin 13.11.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde büyüme nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirket 2.996.808,00 RON ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.003.192,00 RON artırılarak 4.000.000,00 RON'a çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmak suretiyle 501.596,00 RON (yaklaşık 101.000,00 Avro) (Yüzbirbin Avro) ödenmek suretiyle iştirak edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226282
BIST
'
11:187.941
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -53,34
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.922
En Yüksek
8.010
11:1829,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0889
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0680
En Düşük
28,8490
11:1831,7754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1475
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
11:181.891,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,02
|Açılış
|: 1.891,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.892,11
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler11:18
|UFUK
|99,55
|1.470.890
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,02
|33.742.068
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|38.894.211
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,08
|3.896.037
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|57.411.430
|% 9,93
|
|BEGYO
|3,21
|995.660.605
|% -9,83
|
|BRKO
|3,67
|788.731
|% -9,83
|
|CATES
|56,40
|326.598.416
|% -7,69
|
|BURVA
|75,00
|4.194.921
|% -7,35
|
|BSOKE
|11,74
|19.945.308
|% -6,90
|
|ISCTR
|24,94
|2.819.302.965
|% 2,30
|
|THYAO
|248,50
|2.801.400.028
|% -1,88
|
|AKBNK
|39,00
|1.329.154.023
|% -0,26
|
|YKBNK
|21,44
|1.323.918.506
|% -0,92
|
|HEKTS
|24,08
|1.110.273.379
|% 3,70
|
|BEGYO
|3,21
|995.660.605
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,94
|2.819.302.965
|% 2,30
|
|YKBNK
|21,44
|1.323.918.506
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,50
|424.735.751
|% 1,21
|
|HEKTS
|24,08
|1.110.273.379
|% 3,70
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0640
|29,0680
|% 0,31
|
|Euro
|31,7626
|31,7754
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,7757
|36,9602
|% 0,43
|
|Frank
|33,3102
|33,5109
|% 0,48
|
|Riyal
|7,7248
|7,7636
|% 0,29
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,99
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|950,56
|952,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.171,48
|1.175,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,99
|76,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,88
|2.023,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:33EKOS
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 34.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 565, 396 adet işlem
-
11:32NATEN
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 765, 498 adet işlem
-
11:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -61, 2 kaybederek (% -0.71 ) 8, 603
-
11:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi BEGYO, TRKCM, ISCTR
-
11:31XU100
Endeks 7, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 25, 865.00 milyon TL de