***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2023 09:38
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.09.2023 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde Muğla ili sınırları içinde yer alan Arvon Yapı Kimyasalları Limited Şirketi ile imzalanan "Kira Sözleşmesi" kapsamında, kiralayan tarafından gerekli inşaat ruhsatı ve izinler alınmış olup, "Kalekim Kimyevi Maddeler San. Tic. A.Ş. – Muğla Şubesi"nin kuruluş ve tescil süreci başlatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229949
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|926.174.108
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|ODAS
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