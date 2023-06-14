Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.06.2023 19:16
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin B


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 220.000 660.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 Nâma
B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 114.780.000 344.340.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 345.000.000,000 300,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 345.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından yapılan müzakere neticesinde,
Şirketimiz 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 115.000.000.-TL (YüzonbeşmilyonTürk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) Madde 6 fıkra hükmü çerçevesinde, 345.000.000. -TL (Üçyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) tutarında (%300) oranında artırılarak 460.000.000, - TL (Dörtyüzaltmışmilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına, Çıkarılacak 345.000.000,-TL (Üçyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) sermayenin tamamının, finansal tablolarımızda yer alan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılı karları kaynaklı olağanüstü yedeklerden (iç kaynaklardan) karşılanmasına, Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 345.000.000,-TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki paylara bedelsiz olarak dağıtılmasına, İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158793


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.361
Değişim :  -1,26% |  -68,28
Açılış :  5.437  
Önceki Kapanış :  5.429  
En Düşük
5.322 En Yüksek
5.491
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 17,05 183.816.465 % 10,00  
ONCSM 89,65 278.435.914 % 10,00  
SNPAM 14,74 1.330.711 % 10,00  
ISBTR 56.035,10 1.400.878 % 10,00  
IDEAS 31,68 28.357.607 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 23,5709 23,5797 % -0,22  
Euro 25,5072 25,5416 % 0,25  
Sterlin 29,6825 29,8313 % -0,11  
Frank 26,0113 26,1680 % 0,01  
Riyal 6,2639 6,2953 % -0,31  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.944 1.944 0,54  
Altın Gr. 1.472 1.472 -4,60  
Cumhuriyet 9.992 10.002 -69,00  
Tam 9.793 10.055 -71,63  
Yarım 4.753 4.850 -49,00  
Çeyrek 2.377 2.425 -24,00  
Gümüş.Ons 23,89 23,92 0,24  
Gümüş Gr. 18,13 18,14 0,14  
B. Petrol 73,33 73,33 -0,96  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru