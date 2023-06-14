***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.06.2023 19:16
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 220.000 660.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 Nâma
B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 114.780.000 344.340.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 345.000.000,000 300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 345.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından yapılan müzakere neticesinde,
Şirketimiz 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 115.000.000.-TL (YüzonbeşmilyonTürk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) Madde 6 fıkra hükmü çerçevesinde, 345.000.000. -TL (Üçyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) tutarında (%300) oranında artırılarak 460.000.000, - TL (Dörtyüzaltmışmilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına, Çıkarılacak 345.000.000,-TL (Üçyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) sermayenin tamamının, finansal tablolarımızda yer alan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılı karları kaynaklı olağanüstü yedeklerden (iç kaynaklardan) karşılanmasına, Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 345.000.000,-TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki paylara bedelsiz olarak dağıtılmasına, İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158793
BIST