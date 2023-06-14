***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artışı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 220.000 660.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 NâmaB Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 114.780.000 344.340.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 115.000.000 345.000.000,000 300,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 345.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarKalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından yapılan müzakere neticesinde,Şirketimiz 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 115.000.000.-TL (YüzonbeşmilyonTürk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) Madde 6 fıkra hükmü çerçevesinde, 345.000.000. -TL (Üçyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) tutarında (%300) oranında artırılarak 460.000.000, - TL (Dörtyüzaltmışmilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına, Çıkarılacak 345.000.000,-TL (Üçyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) sermayenin tamamının, finansal tablolarımızda yer alan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılı karları kaynaklı olağanüstü yedeklerden (iç kaynaklardan) karşılanmasına, Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 345.000.000,-TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki paylara bedelsiz olarak dağıtılmasına, İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158793BIST