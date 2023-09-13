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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.09.2023 22:58
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin B


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Yönetim Kurulu Kararının Güncellenmesi)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Güncellenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 220.000 660.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 Nâma
B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 114.780.000 344.340.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 345.000.000,000 300,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 345.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 23.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.06.2023 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak sermayeye eklenecek olağanüstü yedek tutarı dahilinde, ilgili dönemler revize edilmek suretiyle 04.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz 300.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 115.000.000,- TL (YüzonbeşmilyonTürk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) Madde 6 fıkra hükmü çerçevesinde, 345.000.000,- TL (Üçyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) tutarında (%300) oranında artırılarak 460.000.000,- TL (Dörtyüzaltmışmilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına,
Çıkarılacak 345.000.000,-TL (Üçyüzkırkbeşmilyon Türk Lirası) sermayenin tamamının, finansal tablolarımızda yer alan olağanüstü yedeklerden (iç kaynaklardan) karşılanmasına ilişkin 14.06.2023 tarih ve 2023/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararının, Pay Tebliği'nin 16'ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında revize edilerek 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılı karları kaynaklı sermayeye eklenecek olağanüstü yedek tutarları dönemler itibariyle aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
Sermayeye Eklenecek Olağanüstü Yedekler (TL)
Yıllar
Sermayeye Eklenecek Olağanüstü Yedekler (TL)

2018
19.233.941

2019
26.865.802

2020
62.507.235

2021
121.966.951

2022
114.426.071

TOPLAM
345.000.000

Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 345.000.000,-TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki paylara bedelsiz olarak dağıtılmasına,
İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL TASARISI .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194707


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