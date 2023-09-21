***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.09.2023 18:18
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 220.000 660.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 Nâma
B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 114.780.000 344.340.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 345.000.000,000 300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 345.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.06.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.09.2023
SPK Başvuru Tarihi 23.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.09.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
23/06/2023 ve 13/09/2023 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 115.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) Madde 6 fıkra hükmü çerçevesinde, 345.000.000,-TL tutarında (%300 oranında) artırılarak 460.000.000,-TL'na çıkarılması ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL TASARISI .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196717
BIST