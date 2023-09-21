Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.09.2023 18:18
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin B


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 460.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 220.000 660.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLKM00017 Nâma
B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 114.780.000 344.340.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, KLKIM, TREKLKM00025 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 115.000.000 345.000.000,000 300,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 345.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.06.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.09.2023
SPK Başvuru Tarihi 23.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.09.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
23/06/2023 ve 13/09/2023 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 115.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) Madde 6 fıkra hükmü çerçevesinde, 345.000.000,-TL tutarında (%300 oranında) artırılarak 460.000.000,-TL'na çıkarılması ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL TASARISI .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196717


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.000
Değişim :  3,64% |  280,64
Açılış :  7.715  
Önceki Kapanış :  7.720  
En Düşük
7.664 En Yüksek
8.000
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 211,20 2.566.345.226 % 10,00  
BERA 16,06 764.180.883 % 10,00  
GLBMD 37,40 60.986.873 % 10,00  
ATATP 45,12 249.105.883 % 10,00  
ISKUR 2.357.947,60 2.357.948 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,1011 27,1228 % 0,47  
Euro 28,9141 28,9538 % 0,65  
Sterlin 33,2364 33,4030 % 0,11  
Frank 29,8898 30,0698 % -0,02  
Riyal 7,2054 7,2415 % 0,50  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 -12,96  
Altın Gr. 1.672 1.672 -1,51  
Cumhuriyet 11.299 11.469 -24,00  
Tam 11.046 11.144 -6,00  
Yarım 5.540 5.595 -3,00  
Çeyrek 2.761 2.798 -1,00  
Gümüş.Ons 23,27 23,30 0,04  
Gümüş Gr. 20,29 20,32 0,15  
B. Petrol 93,90 93,90 0,37  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru