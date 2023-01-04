***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2021 - 15.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, 115.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 15.000.000 TL nominal değerli payların halka arzından elde edilen fon içerisinde, %5-%15'lik kısmı mevcut yurt dışı yatırımlar olarak özgülenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 23/705 sayılı kararı ile onaylanan izahnamede yatırımcılara açıklanan, Arnavutluk ve Cezayir'de bulunan mevcut yurtdışı yatırımlarının işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin olarak, Şirketimiz 22.07.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Cezayir'de bulunan Sarl HA Building Industry unvanı ile kurulu şirketin tasfiye edilmesi nedeniyle Cezayir'de kullanılacak fonun, yurt dışı yeni yatırımlar kaleminde kullanılmasını talep etmiştir.Şirketimiz başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2022 tarih ve 77/1860 sayılı toplantısında görüşülmesi neticesinde halka arzdan elde edilen ve yurt dışı yeni yatırımlar ile mevcut yurt dışı yatırımlar için özgülenen fonun, sırasıyla %30-%35 ve %1-%2 olarak yeniden belirlenmesinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım alanlarıEski Oran %Yeni Oran %Yurtiçi Şirket Satın Almaları ve/veya Yurtiçi Yeni Yatırımlar%60 - %70 %60 - %70Yurtdışı Yatırımlar- Yurtdışı Yeni Yatırımlar%25 - %35%30 - %35- Mevcut Yurtdışı Yatırımlar%5-%15%1-%2Toplam Fon Kullanımı%100%100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092947BIST