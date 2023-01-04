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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

04.01.2023 09:31
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021 - 15.03.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, 115.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 15.000.000 TL nominal değerli payların halka arzından elde edilen fon içerisinde, %5-%15'lik kısmı mevcut yurt dışı yatırımlar olarak özgülenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 23/705 sayılı kararı ile onaylanan izahnamede yatırımcılara açıklanan, Arnavutluk ve Cezayir'de bulunan mevcut yurtdışı yatırımlarının işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin olarak, Şirketimiz 22.07.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Cezayir'de bulunan Sarl HA Building Industry unvanı ile kurulu şirketin tasfiye edilmesi nedeniyle Cezayir'de kullanılacak fonun, yurt dışı yeni yatırımlar kaleminde kullanılmasını talep etmiştir.
Şirketimiz başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2022 tarih ve 77/1860 sayılı toplantısında görüşülmesi neticesinde  halka arzdan elde edilen ve yurt dışı yeni yatırımlar ile mevcut yurt dışı yatırımlar için özgülenen fonun, sırasıyla %30-%35 ve %1-%2 olarak yeniden belirlenmesinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım alanları
Eski Oran %
Yeni Oran %

Yurtiçi Şirket Satın Almaları ve/veya Yurtiçi Yeni Yatırımlar
%60 - %70  %60 - %70 
Yurtdışı Yatırımlar

              - Yurtdışı Yeni Yatırımlar
%25 - %35
%30 - %35

              - Mevcut Yurtdışı Yatırımlar
%5-%15
%1-%2

Toplam Fon Kullanımı
%100
%100

  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092947


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Yarım 3.648 3.721 18,00  
Çeyrek 1.829 1.860 9,00  
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Gümüş Gr. 14,50 14,52 0,10  
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