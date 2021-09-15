***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTİMUR KARAOĞLU Genel Müdür İnşaat Mühendisi Satıştan Sorumlu Genel. Md. Yard. / Genel MüdürMURAT GÖNÜLTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Satınalma Müdürü/ Operasyonlardan Sorumlu Gen. Md. Yard.TANER KÖSEOĞLU Satış Direktörü Yönetici Satış Müdürü /Satış DirektörüTUBA ÖZDEMİR HESSE Pazarlama Direktörü Yönetici Marka Müdürü/Pazarlama DirektörüCEYHUN ÖZKUYUMCU Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici Kuzey Marmara Bölge Satış Müdürü/Tedarik Zinciri MüdürüÖZGÜN ÖZMEN Mali İşler Müdürü Yönetici Muhasebe ve Finans Müdürü/Mali İşler MüdürüDURMUŞ KAĞAN ÖZSARI İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964032BIST