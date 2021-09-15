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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2021 21:30



***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TİMUR KARAOĞLU Genel Müdür İnşaat Mühendisi Satıştan Sorumlu Genel. Md. Yard. / Genel Müdür
MURAT GÖNÜLTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Satınalma Müdürü/ Operasyonlardan Sorumlu Gen. Md. Yard.
TANER KÖSEOĞLU Satış Direktörü Yönetici Satış Müdürü /Satış Direktörü
TUBA ÖZDEMİR HESSE Pazarlama Direktörü Yönetici Marka Müdürü/Pazarlama Direktörü
CEYHUN ÖZKUYUMCU Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici Kuzey Marmara Bölge Satış Müdürü/Tedarik Zinciri Müdürü
ÖZGÜN ÖZMEN Mali İşler Müdürü Yönetici Muhasebe ve Finans Müdürü/Mali İşler Müdürü
DURMUŞ KAĞAN ÖZSARI İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964032


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OYLUM 6,27 23.026.500 % 10,00  
YEOTK 47,12 485.079.125 % 9,99  
YUNSA 13,23 23.383.726 % 9,98  
BIOEN 35,08 400.064.202 % 9,97  
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Dolar 8,4260 8,4276 % 0,01  
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Riyal 2,2423 2,2536 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.794 -0,07  
Altın Gr. 486 486 -3,01  
Cumhuriyet 3.226 3.275 -1,00  
Tam 3.211 3.292 -2,16  
Yarım 1.552 1.592 -1,04  
Çeyrek 778 796 -0,52  
Gümüş.Ons 23,81 23,87 -0,01  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,00  
B. Petrol 75,44 75,44 1,84  
Seans Raporu 18:05
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