***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2021 11:33
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZGÜN ÖZMEN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 12.01.2001 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.tr
LÜTFİ KAYA BÜTÇE RAPORLAMA VE MALİYET MUHASEBE YÖNETİCİSİ 04.10.2010 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.tr
EYÜP AKGÜL BÜTÇE RAPORLAMA VE MALİYET MUHASEBE KIDEMLİ UZMANI 01.04.2014 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.tr
ORKUN İNANBİL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 13.10.2021 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.tr
ÖMER KARAKAŞOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 13.10.2021 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme 910005 , 910007
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970638
BIST
13:251.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 1.412
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|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.422
En Düşük
1.412
13:259,1819
En Yüksek
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|| 0,1043
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 9,0800
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9,1885
En Düşük
9,0704
13:2510,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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10,6829
En Düşük
10,5302
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
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|Açılış
|: 530,39
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|Önceki Kapanış
|: 523,56
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530,47
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler13:23
|LUKSK
|54,45
|3.122.925
|% 10,00
|
|MEDTR
|36,56
|49.667.110
|% 6,59
|
|RAYSG
|9,98
|1.707.877
|% 6,17
|
|KZBGY
|30,66
|81.690.598
|% 6,16
|
|DITAS
|17,17
|27.428.097
|% 6,12
|
|BAYRK
|9,90
|15.076.820
|% -10,00
|
|PRKAB
|18,24
|92.981.707
|% -5,49
|
|GRNYO
|2,32
|1.204.076
|% -5,31
|
|AYES
|18,00
|177.700
|% -5,26
|
|GEDZA
|14,99
|5.166.085
|% -5,01
|
|ASELS
|16,53
|674.582.694
|% 1,41
|
|FROTO
|171,30
|650.040.374
|% -3,55
|
|GARAN
|9,34
|554.738.836
|% -0,43
|
|THYAO
|14,35
|509.353.691
|% 0,63
|
|TUPRS
|124,60
|469.992.315
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,39
|218.942.819
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|115.991.116
|% 0,00
|
|GARAN
|9,34
|554.738.836
|% -0,43
|
|ODAS
|1,46
|72.402.825
|% -1,35
|
|KRDMD
|6,76
|310.366.923
|% 0,30
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1750
|9,1819
|% 1,15
|
|Euro
|10,6657
|10,6697
|% 1,20
|
|Sterlin
|12,5412
|12,6041
|% 1,39
|
|Frank
|9,9157
|9,9755
|% 1,28
|
|Riyal
|2,4358
|2,4480
|% 0,90
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,73
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,43
|
|Cumhuriyet
|3.505
|3.558
|53,00
|
|Tam
|3.487
|3.575
|55,11
|
|Yarım
|1.686
|1.729
|26,66
|
|Çeyrek
|845
|865
|13,33
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,86
|0,11
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|0,94
|