***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖZGÜN ÖZMEN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 12.01.2001 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.trLÜTFİ KAYA BÜTÇE RAPORLAMA VE MALİYET MUHASEBE YÖNETİCİSİ 04.10.2010 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.trEYÜP AKGÜL BÜTÇE RAPORLAMA VE MALİYET MUHASEBE KIDEMLİ UZMANI 01.04.2014 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.trORKUN İNANBİL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 13.10.2021 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.trÖMER KARAKAŞOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 13.10.2021 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme 910005 , 910007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970638BIST