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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.10.2021 11:33



***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÖZGÜN ÖZMEN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 12.01.2001 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.tr
LÜTFİ KAYA BÜTÇE RAPORLAMA VE MALİYET MUHASEBE YÖNETİCİSİ 04.10.2010 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.tr
EYÜP AKGÜL BÜTÇE RAPORLAMA VE MALİYET MUHASEBE KIDEMLİ UZMANI 01.04.2014 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.tr
ORKUN İNANBİL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 13.10.2021 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.tr
ÖMER KARAKAŞOĞLU YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 13.10.2021 0212 423 00 18 yatirimci@kalekim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme 910005 , 910007




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970638


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 54,45 3.122.925 % 10,00  
MEDTR 36,56 49.667.110 % 6,59  
RAYSG 9,98 1.707.877 % 6,17  
KZBGY 30,66 81.690.598 % 6,16  
DITAS 17,17 27.428.097 % 6,12  
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Dolar 9,1750 9,1819 % 1,15  
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Sterlin 12,5412 12,6041 % 1,39  
Frank 9,9157 9,9755 % 1,28  
Riyal 2,4358 2,4480 % 0,90  
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13:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 5,73  
Altın Gr. 530 530 6,43  
Cumhuriyet 3.505 3.558 53,00  
Tam 3.487 3.575 55,11  
Yarım 1.686 1.729 26,66  
Çeyrek 845 865 13,33  
Gümüş.Ons 23,28 23,32 0,21  
Gümüş Gr. 6,86 6,86 0,11  
B. Petrol 84,12 84,12 0,94  
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