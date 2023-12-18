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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.12.2023 09:17
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OOO KALEKİM Çimento bazlı ürünlerin üretimini, satışını ve pazarlamasını yapmaktır. 668500000 668500000 RUB 100 Bağlı Ortaklık
KALEKİM LYKSOR KİMYA SANAYİ A.Ş. Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler pirolinyitler kazan taşı önleyici bileşikler yağ emülsiyonlaştırıcıları dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar vb.) 1500000 1125000 TRY 75 Bağlı Ortaklık
SARL HA BUILDING INDUSTRY Seramik yapıştırıcıları, derz dolguları, su yalıtım malzemeleri, mastikler, köpükler, yüzey hazırlık malzemeleri, seramik temizlik ve bakım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaları ve dekoratif dış cephe sıvaları imalatı, tedariği, yurtiçi-yurtdışı satışı ve pazarlama faaliyetlerini yapmak 290000000 145000000 DZD 50 İştirak
Kalekim Romania S.A. Yapı kimyasalları, boya sıva başta olmak üzere Şirketimizin faaliyet gösterdiği alanlarda satış ve pazarlama yapmaktır. 4000000 2000000 RON 50 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226290


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 99,55 1.470.890 % 10,00  
AVHOL 37,02 33.742.068 % 9,98  
SAFKR 35,54 38.894.211 % 9,96  
BAYRK 9,08 3.896.037 % 9,93  
BANVT 116,20 57.411.430 % 9,93  
daha fazla
11:18 Alış Satış %  
Dolar 29,0640 29,0680 % 0,31  
Euro 31,7626 31,7754 % 0,47  
Sterlin 36,7757 36,9602 % 0,43  
Frank 33,3102 33,5109 % 0,48  
Riyal 7,7248 7,7636 % 0,29  
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11:18 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,99 24,03 % 0,66  
Platin 950,56 952,12 % 0,66  
Paladyum 1.171,48 1.175,21 % 0,66  
Brent Pet. 76,99 76,99 % 0,66  
Altın Ons 2.022,88 2.023,19 % 0,66  
Seans Raporu 11:18
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