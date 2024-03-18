***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT GÖNÜLTAŞ Genel Müdür Yönetici Satınalma Müdürü/ Operasyonlardan Sorumlu Gen. Md. Yard.SONER ÇETİNKAYA Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Balıkesir İşletme MüdürüÖZGÜN ÖZMEN Mali İşler Direktörü Yönetici Muhasebe ve Finans Müdürü/Mali İşler MüdürüTANER KÖSEOĞLU Satış Direktörü Yönetici Satış Müdürü /Satış DirektörüAZİZ ÇAĞLAR ERDOĞAN İştirakler, İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü Yönetici Stratejik Planlama İş ve Süreç Geliştirme MüdürüCEYHUN ÖZKUYUMCU Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici Kuzey Marmara Bölge Satış Müdürü/Tedarik Zinciri Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259900BIST