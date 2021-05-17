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***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

17.05.2021 18:29



***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/05/2021
Karar Sayısı
2021/28
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizce hazırlanan 01/01/2021 – 31/03/2021 ara hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 17/05/2021 tarih ve 2021/28 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bağımsız denetimden geçmemiş ara dönem özet konsolide finansal tabloları ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda
a.      Tarafımızca incelendiğini,
b.     Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c.      Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış ara dönem özet konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Mustafa YILMAZ                                                                                 Fevzi Tayfun KÜÇÜK                                         Özgün ÖZMEN
Denetim Komitesi Başkanı                                                          Denetim Komitesi Üyesi                                    Mali İşler Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936626


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Tam 3.257 3.341 162,95  
Yarım 1.574 1.616 78,82  
Çeyrek 790 808 39,41  
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