***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Kalekim 2022 Sürdürülebilirlik Raporu işbu açıklamamızın ekinde yer almakta olup aynı zamanda kurumsal internet sitemizde de yayınlanmıştır.https://kalekim.com/surdurulebilirlik-raporuSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187278BIST