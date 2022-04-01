***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.04.2022 14:23
***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, A grubu pay sahibi H. İbrahim Bodur Holding AŞ temsilcisi Sn. Zeynep Bodur Okyay'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Kadri Tarık Özçelik'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine ve Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar vermiştir.
Denetim Komitesi
Adı ve SoyadıYapısı
Yapısı
MUSTAFA YILMAZ BAŞKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK ÜYE - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Adı ve Soyadı
Yapısı
FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK BAŞKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAİL ERDAL AKKOÇOĞLU ÜYE - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ADİLE ESRA TÖZGE ÜYE - Yönetim Kurulu Üyesi
ORKUN İNANBİL Yatırımcı İlişkileri Müdürü
ÖMER KARAKAŞOĞLU Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması
Adı ve Soyadı
Yapısı
MUSTAFA YILMAZ BAŞKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
KADRİ TARIK ÖZÇELİK ÜYE - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ENDER FERRUH ARSLAN ÜYE - Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014932
BIST