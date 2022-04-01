***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, A grubu pay sahibi H. İbrahim Bodur Holding AŞ temsilcisi Sn. Zeynep Bodur Okyay'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Sn. Kadri Tarık Özçelik'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine ve Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar vermiştir.Denetim KomitesiAdı ve SoyadıYapısıYapısıMUSTAFA YILMAZ BAŞKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiFEVZİ TAYFUN KÜÇÜK ÜYE - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim KomitesiAdı ve SoyadıYapısıFEVZİ TAYFUN KÜÇÜK BAŞKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiİSMAİL ERDAL AKKOÇOĞLU ÜYE - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiADİLE ESRA TÖZGE ÜYE - Yönetim Kurulu ÜyesiORKUN İNANBİL Yatırımcı İlişkileri MüdürüÖMER KARAKAŞOĞLU Yatırımcı İlişkileri Birim YöneticisiRiskin Erken SaptanmasıAdı ve SoyadıYapısıMUSTAFA YILMAZ BAŞKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKADRİ TARIK ÖZÇELİK ÜYE - Yönetim Kurulu Başkan VekiliENDER FERRUH ARSLAN ÜYE - Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014932BIST