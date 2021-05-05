***KLKIM* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
05.05.2021 09:32
***KLKIM******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalekim fiyat tespitine ilişkin raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934549
BIST
11:151.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,77
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
11:158,3543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
11:1510,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0092
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0598
En Düşük
9,9739
11:15477,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,15
|Açılış
|: 477,14
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,42
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler11:15
|TSPOR
|2,29
|73.697.953
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|MTRKS
|41,34
|78.541.615
|% 7,66
|
|CIMSA
|24,32
|89.318.958
|% 7,61
|
|DITAS
|16,45
|13.289.741
|% 7,59
|
|VAKFN
|19,17
|38.540.422
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|27.908.406
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|242.370.081
|% -9,85
|
|ETILR
|6,30
|465.368
|% -7,89
|
|EDIP
|2,60
|6.361.396
|% -6,81
|
|EREGL
|19,38
|324.919.418
|% -1,37
|
|PETKM
|6,95
|270.230.951
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,70
|254.193.512
|% 0,92
|
|CANTE
|4,67
|242.370.081
|% -9,85
|
|GARAN
|7,24
|238.119.969
|% -0,41
|
|CANTE
|4,67
|242.370.081
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|99.791.975
|% -0,48
|
|PETKM
|6,95
|270.230.951
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,80
|61.432.743
|% -0,46
|
|TSPOR
|2,29
|73.697.953
|% 9,57
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3476
|8,3543
|% 0,36
|
|Euro
|10,0124
|10,0200
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,5721
|11,6301
|% 0,43
|
|Frank
|9,0864
|9,1411
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2221
|2,2332
|% 0,44
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,56
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,58
|69,58
|0,70
|