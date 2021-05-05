***KLKIM* *TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
05.05.2021 13:23
***KLKIM******TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş KALEKİM YAPI KİMYASALLARI HALKA ARZ ANALİST RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934615
BIST
13:511.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,96
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
13:518,3473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
13:5110,0363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
13:51477,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,28
|Açılış
|: 477,26
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler13:51
|MTRKS
|42,24
|98.219.574
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.817.796
|% 10,00
|
|RHEAG
|2,46
|1.011.606
|% 9,82
|
|TSPOR
|2,29
|75.642.296
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|1.089.889
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|42.732.384
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|29.820.330
|% -9,89
|
|SNPAM
|15,09
|65.063
|% -9,86
|
|CANTE
|4,67
|243.440.127
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,50
|1.022.858
|% -8,73
|
|EREGL
|19,31
|538.002.526
|% -1,73
|
|PETKM
|6,88
|529.476.238
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,10
|523.803.601
|% 1,83
|
|GARAN
|7,25
|452.274.864
|% -0,28
|
|THYAO
|12,66
|427.740.748
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,82
|182.016.117
|% 0,65
|
|PETKM
|6,88
|529.476.238
|% 0,00
|
|GARAN
|7,25
|452.274.864
|% -0,28
|
|YKBNK
|2,08
|125.349.092
|% -0,48
|
|CANTE
|4,67
|243.440.127
|% -9,85
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3430
|8,3473
|% 0,28
|
|Euro
|10,0283
|10,0363
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,5912
|11,6493
|% 0,59
|
|Frank
|9,0995
|9,1544
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2203
|2,2314
|% 0,36
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-2,21
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,70
|69,70
|0,82
|