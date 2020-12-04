***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 13:08
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLMSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891399
BIST
14:391.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
14:397,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
14:399,4845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0376
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
14:39460,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 460,87
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,00
BIST En Aktif Hisseler14:39
|SNPAM
|17,38
|4.634.337
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|600.205.515
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|34.970.966
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,98
|10.928.306
|% 9,91
|
|GLBMD
|6,20
|10.815.708
|% 9,35
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|EUKYO
|4,43
|8.335.130
|% -7,90
|
|TKNSA
|14,90
|759.659.236
|% -7,63
|
|PETKM
|4,44
|1.811.248.672
|% 4,23
|
|TSKB
|1,95
|1.388.830.546
|% -5,34
|
|DOHOL
|2,84
|1.320.093.650
|% 7,17
|
|SELEC
|16,10
|930.659.488
|% -3,42
|
|GARAN
|9,14
|779.940.798
|% -0,65
|
|TSKB
|1,95
|1.388.830.546
|% -5,34
|
|DOHOL
|2,84
|1.320.093.650
|% 7,17
|
|PETKM
|4,44
|1.811.248.672
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,16
|410.744.485
|% -0,46
|
|IHLAS
|1,22
|184.090.752
|% -0,81
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7859
|7,7896
|% 0,23
|
|Euro
|9,4775
|9,4845
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,4484
|10,5008
|% 0,23
|
|Frank
|8,7118
|8,7643
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0702
|2,0805
|% 0,20
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|0,08
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.055
|3.101
|-9,00
|
|Tam
|3.043
|3.120
|-5,06
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-2,45
|
|Çeyrek
|738
|755
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,03
|
|B. Petrol
|49,48
|49,48
|0,77
|