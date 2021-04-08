***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2021 10:21
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924721
BIST
14:351.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:358,1496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1323
14:359,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0083
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:35459,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,87
|Açılış
|: 459,18
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
459,65
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:33
|SAMAT
|6,82
|41.797.740
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|195.280
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.656.057
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|FRIGO
|51,80
|57.796.369
|% 9,89
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.517.002
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,12
|640.589.485
|% 9,41
|
|DOHOL
|3,34
|500.244.070
|% 2,77
|
|SISE
|7,50
|467.299.697
|% 1,49
|
|FENER
|37,96
|407.388.432
|% -2,42
|
|GARAN
|6,85
|391.271.511
|% 0,15
|
|DOHOL
|3,34
|500.244.070
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|190.943.101
|% -1,52
|
|TSKB
|1,41
|94.855.346
|% 0,00
|
|BJKAS
|10,12
|640.589.485
|% 9,41
|
|PETKM
|6,04
|384.295.176
|% 0,67
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1421
|8,1443
|% -0,02
|
|Euro
|9,6833
|9,6945
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,1796
|11,2357
|% 0,16
|
|Frank
|8,7607
|8,8135
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1686
|2,1795
|% 0,11
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|13,12
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.082
|8,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|5,96
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,88
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-0,33
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:45ALKA
Yüzde 8.45 oranında artışla 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 710 adet işlem
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14:44VKFYO
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 082, 198 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.22 ) 1, 457
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, TRKCM, GUSGR
-
14:41XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 9, 295.00 milyon TL de