***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2021 15:49
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942200
BIST
17:021.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,34
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.453
17:028,4056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0114
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
17:0210,1952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0320
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
17:02503,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,83
|Açılış
|: 503,93
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler17:02
|GSRAY
|3,96
|332.371.173
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.723.083
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|183.521.077
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|53.450.361
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.373.152
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.030.125
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,06
|2.687.603
|% -8,06
|
|TSGYO
|3,65
|16.793.729
|% -6,89
|
|THYAO
|14,60
|1.372.811.153
|% 0,07
|
|GARAN
|8,39
|709.678.806
|% -0,83
|
|FENER
|38,62
|614.380.824
|% 2,99
|
|YKBNK
|2,25
|464.580.626
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,18
|432.745.530
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|464.580.626
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,18
|432.745.530
|% -1,80
|
|THYAO
|14,60
|1.372.811.153
|% 0,07
|
|GSRAY
|3,96
|332.371.173
|% 10,00
|
|GARAN
|8,39
|709.678.806
|% -0,83
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4026
|8,4056
|% 0,14
|
|Euro
|10,1887
|10,1952
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,8077
|11,8669
|% 0,00
|
|Frank
|9,2918
|9,3478
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2308
|2,2420
|% -0,03
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-11,67
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-4,73
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|-33,00
|
|Tam
|3.306
|3.391
|-30,26
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-14,64
|
|Çeyrek
|801
|820
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,43
|73,43
|0,74
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 21 kaybederek (% -0.08 ) 1, 561
-
17:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, GARAN
-
17:13XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 10, 581.00 milyon TL de
-
17:12PKART
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 14.18 lira fiyatla işlem gören hissede 245, 416 adet işlem
-
17:11TSGYO
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 481, 466 adet işlem