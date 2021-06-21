***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 11:32
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943321
BIST
14:241.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,95
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
14:248,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0480
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
14:2410,4505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0827
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
14:24503,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,92
|Açılış
|: 503,59
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,80
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler14:24
|OZBAL
|10,12
|7.680.443
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.979.962
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.275.501
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,65
|9.727.198
|% 9,49
|
|POLTK
|371,00
|6.943.747
|% 9,44
|
|METUR
|6,39
|62.759.363
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|190.601.817
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,48
|1.044.597.940
|% -0,41
|
|GARAN
|8,08
|498.721.910
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,09
|385.048.502
|% 1,46
|
|EREGL
|18,08
|378.937.049
|% 1,63
|
|KRDMD
|6,78
|368.175.830
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,09
|385.048.502
|% 1,46
|
|YKBNK
|2,13
|225.086.919
|% -0,93
|
|THYAO
|14,48
|1.044.597.940
|% -0,41
|
|TSKB
|1,29
|83.071.916
|% -1,53
|
|GARAN
|8,08
|498.721.910
|% -0,98
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7814
|8,7853
|% 0,55
|
|Euro
|10,4453
|10,4505
|% 0,80
|
|Sterlin
|12,1501
|12,2111
|% 1,01
|
|Frank
|9,4938
|9,5510
|% 0,67
|
|Riyal
|2,3343
|2,3460
|% 0,50
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,43
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|36,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|36,21
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|17,52
|
|Çeyrek
|803
|822
|8,76
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,09
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|-0,03
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:36METUR
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 332, 969 adet işlem
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14:34DARDL
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 265, 093 adet işlem
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14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 02 kaybederek (% -0.07 ) 1, 500
-
14:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
14:33XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 7, 424.00 milyon TL de