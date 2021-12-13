***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2021 10:05
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982833
BIST
12:352.099
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 63,13
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.035
|
2.099
En Düşük
2.048
12:3514,3444
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 0,4610
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
14,6348
En Düşük
13,8186
12:3516,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,4439
|Açılış
|: 16,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,4927
En Düşük
15,6338
12:35837,44
En Yüksek
|Değişim
|: 5,22%
|| 41,57
|Açılış
|: 837,44
|
|Önceki Kapanış
|: 795,87
|
838,01
En Düşük
793,18
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SONME
|37,62
|459.152
|% 10,00
|
|INTEM
|91,05
|16.887.381
|% 9,96
|
|ALKA
|19,44
|10.129.073
|% 9,95
|
|NIBAS
|13,82
|82.289.932
|% 9,86
|
|HEDEF
|5,92
|20.771.785
|% 9,83
|
|DOBUR
|124,20
|613.796
|% -10,00
|
|RNPOL
|14,32
|86.824.477
|% -9,99
|
|TUREX
|13,59
|12.674.531
|% -9,94
|
|EGEPO
|7,74
|8.990.840
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,94
|453.636
|% -9,84
|
|THYAO
|22,80
|1.707.274.500
|% 2,52
|
|KRDMD
|11,45
|1.649.461.867
|% 5,14
|
|SISE
|16,43
|1.150.488.026
|% 4,05
|
|GARAN
|11,80
|1.042.543.720
|% 0,60
|
|ASELS
|25,68
|1.004.709.784
|% 4,82
|
|EKGYO
|2,57
|494.841.595
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,63
|644.794.432
|% 2,25
|
|KRDMD
|11,45
|1.649.461.867
|% 5,14
|
|PETKM
|9,69
|965.142.230
|% 4,53
|
|SKBNK
|1,20
|116.716.209
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3019
|14,3444
|% 3,32
|
|Euro
|16,1237
|16,1671
|% 2,82
|
|Sterlin
|19,2532
|19,3498
|% 4,82
|
|Frank
|15,6962
|15,7907
|% 4,51
|
|Riyal
|3,8763
|3,8957
|% 5,05
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|1,25
|
|Altın Gr.
|835
|835
|38,81
|
|Cumhuriyet
|5.500
|5.583
|214,00
|
|Tam
|5.483
|5.626
|230,49
|
|Yarım
|2.650
|2.721
|111,49
|
|Çeyrek
|1.329
|1.361
|55,75
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,39
|0,48
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|0,58
|