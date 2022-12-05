***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 11:16
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLMSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084230
BIST
11:064.923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -40,07
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.922
11:0618,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:0619,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0221
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:061.078,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.078,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:06
|GLCVY
|31,68
|50.860.240
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|268.404.640
|% 9,99
|
|HATEK
|13,56
|38.973.540
|% 9,98
|
|EUREN
|83,75
|76.583.094
|% 9,98
|
|PRKME
|20,20
|90.681.282
|% -9,98
|
|PRDGS
|12,74
|38.146.348
|% -9,96
|
|YESIL
|4,44
|7.186.957
|% -9,94
|
|KONTR
|140,40
|216.867.589
|% -9,88
|
|SASA
|108,20
|464.745.532
|% -9,83
|
|THYAO
|129,90
|2.991.173.024
|% 1,25
|
|KRDMD
|15,13
|1.753.213.709
|% 2,51
|
|EREGL
|40,92
|1.419.642.215
|% -1,21
|
|KOZAL
|392,60
|957.842.794
|% 0,15
|
|TUPRS
|480,10
|945.835.597
|% -0,21
|
|EKGYO
|7,20
|848.127.888
|% 0,84
|
|KRDMD
|15,13
|1.753.213.709
|% 2,51
|
|ADESE
|1,78
|161.602.456
|% 5,33
|
|SKBNK
|2,68
|192.003.278
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,34
|555.922.480
|% -0,96
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6384
|% 0,02
|
|Euro
|19,6417
|19,6514
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,8383
|22,9529
|% 0,08
|
|Frank
|19,8343
|19,9538
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,01
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,27
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,28
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.209
|7.269
|-5,00
|
|Yarım
|3.496
|3.554
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,83
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,74
|85,74
|0,17
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:21YEOTK
Yüzde -8.33 oranında düşüşle 73.15 lira fiyatla işlem gören hissede 601, 680 adet işlem
-
11:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 14 kaybederek (% -0.76 ) 5, 274
-
11:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, KRDMD
-
11:20XU100
Endeks 4, 928 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 27, 686.00 milyon TL de
-
11:20SASA
Yüzde -9.83 oranında düşüşle 108.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 230, 360 adet işlem