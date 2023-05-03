***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 12:06
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146205
BIST
14:104.403
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -103,27
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:1019,4801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0177
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:1021,5376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1290
|Açılış
|: 22,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:101.262,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.262,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:10
|INTEM
|77,00
|10.031.052
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|56.620.358
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.367.131
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,84
|82.879.385
|% 7,87
|
|ISMEN
|44,36
|92.086.182
|% 6,38
|
|KOPOL
|40,50
|84.595.097
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|26.825.406
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|45.088.078
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|44.177.316
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|22.517.944
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,40
|4.448.193.806
|% -0,70
|
|THYAO
|125,80
|2.192.586.734
|% -0,40
|
|EREGL
|31,20
|1.431.806.614
|% -3,23
|
|KOZAL
|16,27
|1.383.737.521
|% -8,65
|
|TUPRS
|65,65
|1.214.487.316
|% 0,46
|
|KOZAL
|16,27
|1.383.737.521
|% -8,65
|
|EKGYO
|5,50
|461.411.935
|% -4,35
|
|YKBNK
|9,22
|556.635.827
|% -1,39
|
|EUPWR
|78,40
|4.448.193.806
|% -0,70
|
|ISCTR
|10,62
|488.758.437
|% -0,84
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4737
|19,4801
|% 0,09
|
|Euro
|21,5170
|21,5376
|% 0,60
|
|Sterlin
|24,2868
|24,4086
|% 0,40
|
|Frank
|21,8149
|21,9464
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1771
|5,2031
|% 0,07
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,43
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|0,79
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.437
|4.537
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.276
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,01
|73,01
|-2,31
|