***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2024 14:32
***KLMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250767
BIST
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16:109.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 153,36
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.350
16:1030,9078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0677
|Açılış
|: 31,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
16:1033,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1444
|Açılış
|: 33,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
16:102.014,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,40
|Açılış
|: 2.014,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.015,25
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler16:10
|YAPRK
|385,00
|292.508.278
|% 10,00
|
|TMPOL
|101,20
|94.592.974
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|105.519.520
|% 10,00
|
|RODRG
|84,80
|27.042.452
|% 9,99
|
|MIATK
|68,85
|3.635.152.667
|% 9,98
|
|SELGD
|52,50
|11.608.105
|% -6,91
|
|CUSAN
|25,86
|89.933.752
|% -6,64
|
|TURSG
|52,40
|383.534.617
|% -4,73
|
|PEGYO
|21,96
|135.305.946
|% -4,52
|
|BFREN
|12.425,00
|536.202.758
|% -4,35
|
|THYAO
|282,50
|8.053.544.302
|% 1,44
|
|ISCTR
|28,50
|5.344.480.721
|% 4,09
|
|GUBRF
|204,90
|4.598.651.691
|% 3,64
|
|AKBNK
|43,52
|4.336.040.062
|% 4,77
|
|EREGL
|48,70
|4.304.321.337
|% 0,79
|
|ZOREN
|5,96
|2.609.025.996
|% -1,97
|
|ISCTR
|28,50
|5.344.480.721
|% 4,09
|
|EKGYO
|10,65
|1.697.878.100
|% 1,24
|
|YKBNK
|24,52
|3.441.267.655
|% 3,03
|
|AKFGY
|2,42
|283.034.696
|% 0,83
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8979
|30,9078
|% 0,22
|
|Euro
|33,4161
|33,4270
|% 0,43
|
|Sterlin
|38,8531
|39,0480
|% 0,31
|
|Frank
|34,9070
|35,1173
|% 0,29
|
|Riyal
|8,2195
|8,2608
|% 0,26
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|908,76
|911,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,34
|975,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,82
|82,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,88
|2.028,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:26EUYO
Yüzde 7.19 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 386, 876 adet işlem
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16:25DYOBY
Yüzde 9.42 oranında artışla 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 036, 847 adet işlem
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16:23HUBVC
Yüzde 9.76 oranında artışla 15.85 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 517, 070 adet işlem
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16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, OYAKC, AKBNK
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 03 artarak (% 1.69 ) 8, 193