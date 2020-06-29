***KLMSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2020 15:46
***KLMSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KLMSN
Açıklamalar Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Rome Investment Management LTD tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853286
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
18:057,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
18:05390,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,45
|Açılış
|: 390,23
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3856
|8,4277
|% -0,56
|
|Frank
|7,1867
|7,2299
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,17
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.551
|10,60
|
|Tam
|2.605
|2.617
|10,80
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|5,30
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,40
|41,40
|0,47
|
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