***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2021 19:05
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait ara dönem faaliyet raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976558
BIST
11:571.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.612
11:579,8276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0954
|Açılış
|: 9,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8341
En Düşük
9,7204
11:5711,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0701
|Açılış
|: 11,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3732
En Düşük
11,2653
11:57574,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,65
|Açılış
|: 574,88
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
575,55
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:55
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|2.500.951
|% 9,85
|
|BAGFS
|23,10
|10.608.462
|% 9,79
|
|SOKM
|12,62
|186.780.362
|% 8,70
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,42
|5.902.709
|% -7,90
|
|KLMSN
|10,17
|17.235.174
|% -7,12
|
|EMKEL
|2,73
|17.431.319
|% -6,83
|
|SARKY
|17,04
|32.505.540
|% -6,63
|
|GARAN
|10,66
|1.343.299.648
|% 0,76
|
|PETKM
|7,13
|1.338.628.041
|% -1,79
|
|TSPOR
|6,02
|724.903.208
|% -2,59
|
|THYAO
|18,11
|718.013.640
|% -0,28
|
|SASA
|32,26
|429.913.707
|% 0,25
|
|PETKM
|7,13
|1.338.628.041
|% -1,79
|
|GARAN
|10,66
|1.343.299.648
|% 0,76
|
|TSPOR
|6,02
|724.903.208
|% -2,59
|
|YKBNK
|3,09
|366.237.572
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|212.959.860
|% 0,00
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8207
|9,8238
|% 0,94
|
|Euro
|11,3515
|11,3672
|% 0,65
|
|Sterlin
|13,2180
|13,2843
|% 0,50
|
|Frank
|10,6885
|10,7529
|% 0,49
|
|Riyal
|2,6032
|2,6162
|% 0,69
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,18
|
|Altın Gr.
|575
|575
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|0,39
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:11VANGD
Yüzde 4.57 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 447, 897 adet işlem
-
12:10SEKFK
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 221, 490 adet işlem
-
12:09EMKEL
Yüzde -6.83 oranında düşüşle 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 353, 848 adet işlem
-
12:08GENTS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 714 adet işlem
-
12:07SARKY
Yüzde -6.68 oranında düşüşle 17.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 905, 094 adet işlem