***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 980.882 -2.920.778 842.853 5.666.104 94.442.449 14.696.757 146.708.267 20.402 146.728.669Transferler14.696.757 -14.696.757 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)673.002 4.931.702 60.254.587 65.859.291 28.288 65.887.579Sermaye Arttırımı6.600.000 -6.600.000 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-2.044.067 -2.044.067 -2.044.067Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181Transferler2.847.896 57.406.692 -60.254.587Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.625.338 5.891.808 112.926.270 117.192.740 5.868 117.198.608Kar Payları-7.919.999 -7.919.999 -7.919.999Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.832 112.926.270 318.796.233 54.558 318.850.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-117.178.479 102.688.721Dönem Karı (Zararı)112.932.138 60.282.875Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)112.932.138 60.282.875Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler85.169.589 77.426.770Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 28.295.311 18.018.234Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler525.421 3.214.605Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.040.705 1.200.105Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -515.284 2.014.500Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.279.988 7.407.796Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 5.653.997 5.372.228Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 191.978 848.888Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.839.545 1.515.128Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.594.468 -328.448Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler0 0Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.083.327 -580.532Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -20.787.107 -19.369.582Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9,23,28 21.984.049 18.141.524Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 829.771 -452.546Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 -943.386 1.100.072Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler0 0Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler58.567.418 105.762.378Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler0 0Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-20.962.061 -63.203.260İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -27.277.902 -19.988.247Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 6.315.841 -43.215.013Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 0İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 6.762.765 7.019.433Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler617.420 -211.884Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler8,9 617.420 -211.884Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-293.308.623 -30.638.679Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-104.057.458 -84.123.275İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -104.057.458 -84.123.275Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-220.030.660 53.293.454İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5,16 -220.030.660 53.293.454Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 8.861.964 -9.398.238Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -9.780.650 -7.796.748Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.875.426 23.450.189İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 36.875.426 23.450.189Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 549.864 2.601.264İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.727.109 -8.665.325Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5,15,25 -5.727.109 -8.665.325Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-95.206.896 107.070.966Ödenen Temettüler0 0Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Kira Ödemeleri0 0Alınan Kira0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -4.141.177 -3.260.775Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -60.418 -384.758Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -17.769.988 -736.712Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI178.583.997 -185.457.039Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -24.235.147Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları22,28 229.486.556 -153.578.785Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri898.884 384.132Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,10,22 898.884 384.132Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-72.569.049 -27.817.460Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -59.705.138 -17.415.611Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -12.863.911 -10.401.849Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları0 0Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Alınan Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz20.767.606 19.790.221Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.049.255 22.297.563Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri355.117.352 99.020.944Kredilerden Nakit Girişleri28 355.117.352 99.020.944İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-267.158.669 -105.881.297Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları28 -267.158.669 -105.881.297İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.404.584 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri2.096.469 43.183.672Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler-7.920.000 -1.000.000Ödenen Faiz-16.681.313 -13.025.756Alınan Faiz0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)120.454.773 -60.470.755Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-4.817.176 22.993.578NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)115.637.597 -37.477.177DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31 113.862.423 151.339.600DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31 229.500.020 113.862.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri31 229.531.239 113.874.141Finansal Yatırımlar121.671.518 324.713.372Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar121.671.518 324.713.372Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar28 121.671.518 324.713.372Ticari Alacaklar263.405.275 163.004.068İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 15.844.788 5.899.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 247.560.487 157.104.209Diğer Alacaklar224.369.988 2.598.756İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,5 222.148.791 324.251İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.221.197 2.274.505Türev Araçlar0 6.968.457Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 0 6.968.457Stoklar6 115.926.186 124.272.866Peşin Ödenmiş Giderler33.763.110 24.033.169İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 33.763.110 24.033.169Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 3.375.060Diğer Dönen Varlıklar14.371.861 2.830.678İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 14.371.861 2.830.678ARA TOPLAM1.006.414.237 762.295.507TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.006.414.237 762.295.507DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar833.200 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar833.200 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar28 833.200 0Diğer Alacaklar0 12.564İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 0 12.564Maddi Duran Varlıklar145.002.638 94.897.310Arazi ve Arsalar8 30.836.524 2.998.804Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8 262.132 310.304Binalar8 48.856.090 34.112.390Tesis, Makine ve Cihazlarbaşlar8 8.230.015 6.109.265Özel Maliyetler8 322.330 175.420Yapılmakta Olan Yatırımlar8 8.074.718 1.696.260Diğer Maddi Duran Varlıklar8 941.026 516.580Kullanım Hakkı Varlıkları9 7.995.251 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.457.299 22.854.065Şerefiye11 383.655 383.655Diğer Haklar10 1.591.298 868.864Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri10 19.449.926 18.480.817Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 7.032.420 3.120.729Peşin Ödenmiş Giderler230.697 179.989İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 230.697 179.989Ertelenmiş Vergi Varlığı25 7.095.538 130.683TOPLAM DURAN VARLIKLAR189.614.623 118.074.611TOPLAM VARLIKLAR1.196.028.860 880.370.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar41.701.579 16.104.395İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar41.701.579 16.104.395Banka Kredileri28 40.843.900 16.104.395Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 857.679 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları227.896.994 168.307.972İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları227.896.994 168.307.972Banka Kredileri28 227.896.994 168.307.972Ticari Borçlar202.553.314 164.848.117İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.139.864 1.323.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 201.413.450 163.524.325Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 11.183.303 4.844.761Diğer Borçlar40.416 1.021.258İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 40.416 1.021.258Türev Araçlar7.291.415 5.847.561Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar27 7.291.415 5.847.561Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.791.101 5.241.237İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 5.791.101 5.241.237Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 0 1.125.737Kısa Vadeli Karşılıklar15.758.975 10.439.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.985.695 3.335.564Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 11.773.280 7.104.413Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.523.295 2.331.519İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 4.523.295 2.331.519ARA TOPLAM516.740.392 380.112.534TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER516.740.392 380.112.534UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar350.903.261 284.097.443İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar350.903.261 284.097.443Banka Kredileri28 342.918.429 284.078.598Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 7.973.381 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 11.451 18.845Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 9.534.416 6.587.960TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER360.437.677 290.685.403TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER877.178.069 670.797.937ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar318.796.233 209.523.491Ödenmiş Sermaye17 39.600.000 39.600.000Sermaye Düzeltme Farkları17 980.882 980.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.873.114 -2.247.776Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.873.114 -2.247.776Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -3.873.114 -2.247.776Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.666.363 5.774.555Yabancı Para Çevrim Farkları24 11.666.363 5.774.555Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.514.000 5.666.104Yasal Yedekler17 8.514.000 5.666.104Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları148.981.832 99.495.139Net Dönem Karı veya Zararı112.926.270 60.254.587Kontrol Gücü Olmayan Paylar54.558 48.690TOPLAM ÖZKAYNAKLAR318.850.791 209.572.181TOPLAM KAYNAKLAR1.196.028.860 880.370.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.035.061.928 717.382.498Satışların Maliyeti18 -829.727.758 -567.752.032TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)205.334.170 149.630.466BRÜT KAR (ZARAR)205.334.170 149.630.466Genel Yönetim Giderleri20 -30.935.723 -21.335.829Pazarlama Giderleri20 -73.592.207 -54.969.785Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -5.957.188 -5.483.071Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.685.400 15.455.296Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.090.346 -3.652.507ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)98.444.106 79.644.570Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 73.126.625 48.236.091Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -9.814.022 -6.888.997FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)161.756.709 120.991.664Finansman Giderleri23 -42.061.806 -53.689.356SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)119.694.903 67.302.308Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.762.765 -7.019.433Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -13.269.191 -1.862.449Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 6.506.426 -5.156.984SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)112.932.138 60.282.875DÖNEM KARI (ZARARI)112.932.138 60.282.875Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.868 28.288Ana Ortaklık Payları112.926.270 60.254.587Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 26 2,85170000 1,52160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.625.338 673.002Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.083.767 841.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler458.429 -168.251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 458.429 -168.251Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.891.808 4.931.702Yabancı Para Çevrim Farkları5.891.808 4.931.702Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)24 5.891.808 4.931.702DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.266.470 5.604.704TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)117.198.608 65.887.579Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları117.198.608 65.887.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822259BIST