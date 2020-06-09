***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181Transferler60.254.587 -60.254.587Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-735.638 3.484.733 33.257.135 36.006.230 -76.724 35.929.506Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -2.983.414 9.259.288 5.666.104 159.749.726 33.257.135 245.529.721 -28.034 245.501.687Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.832 112.926.271 318.796.234 54.558 318.850.792Transferler112.926.271 -112.926.271Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-774.051 -2.470.324 -16.000.229 -19.244.604 -127.242 -19.371.846Dönem Sonu Bakiyeler39.600.000 980.882 -4.647.165 9.196.039 8.514.000 261.908.103 -16.000.229 299.551.630 -72.684 299.478.946Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-124.311.185 -112.658.106Dönem Karı (Zararı)-16.127.471 33.180.411Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-16.127.471 33.180.411Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler57.172.742 32.326.647Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7,8 8.113.403 5.241.384Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler531.466 2.477.786Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 166.451 1.103.799Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerStok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 365.015 1.373.987Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerŞerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerDiğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.740.090 3.777.392Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.797.479 2.268.291Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 288.832 136.851Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGenel Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMuhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGaranti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -335.189 1.351.502Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler988.968 20.748Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili DüzeltmelerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili DüzeltmelerPazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.226.554 -607.867Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -4.267.348 -4.369.389Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7,14,17 5.688.006 4.911.078Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 -348.325 -700.970Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 154.221 -448.586Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili DüzeltmelerTakas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerGerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler34.008.283 19.546.897Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9.876.913 -5.518.890Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 7.903.372 -5.858.159Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler1.973.541 339.269Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 742.788 7.425.570Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-66.755 -15.625Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler6,7 -66.755 -15.625Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerCanlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerBağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerYatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-165.014.764 -173.822.119Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.633.131 -107.532.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -54.633.131 -107.532.144Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.378.855 -93.164.299İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.378.855 -93.164.299Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerDevam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -131.344.850 -42.610.961Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)543.196 6.153.112Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.240.475 68.053.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 64.240.475 68.053.776Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerDevam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmelerİlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.026.653 4.000.996İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.531.748 -8.722.599Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.531.748 -8.722.599Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-123.969.493 -108.315.061Ödenen TemettülerAlınan TemettülerÖdenen FaizAlınan FaizKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit GirişleriKira ÖdemeleriAlınan KiraBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit ÇıkışlarıBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleriİştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıÇalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.843.822 -3.217.308Diğer Karşılıklara İlişkin ÖdemelerVergi İadeleri (Ödemeleri)15 2.502.130 -1.125.737Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-65.323.032 96.459.968Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıBağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışlarıİştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleriİştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışlarıİştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit GirişleriBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları13,17 -60.985.279 99.660.966Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri161.534 15.625Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 161.534 15.625Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.792.827 -7.594.528Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -6.085.547 -4.600.124Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.707.280 -2.994.404Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit GirişleriYatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıSatış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit GirişleriSatış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit ÇıkışlarıCanlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriCanlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıDiğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriDiğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve Borçlarİlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Diğer Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemelerİlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerTürev Araçlardan Nakit GirişleriTürev Araçlardan Nakit ÇıkışlarıDevlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit GirişleriAlınan TemettülerÖdenen FaizAlınan Faiz4.293.540 4.377.905FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.538.115 -14.820.248Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriPay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriDiğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışlarıİşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıKarşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriGeri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriKarşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit GirişleriOrtak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri64.013.057 8.289.098Kredilerden Nakit Girişleri17 64.013.057 8.289.098Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-48.662.728 -27.860.444Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -48.662.728 -27.860.444Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.291.739 331.351Türev Araçlardan Nakit Girişleri-7.862.924 6.323.100Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-1.657.551 -1.919.497Alınan Faiz0 16.144Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit GirişleriVergi İadeleri (Ödemeleri)Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-185.096.102 -31.018.386Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi17.919.921 3.348.434NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-167.176.181 -27.669.952DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ229.500.020 113.862.423DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ62.323.839 86.192.471Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri62.328.866 229.531.239Finansal Yatırımlar174.753.425 121.671.518Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar174.753.425 121.671.518Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar17 174.753.425 121.671.518Ticari Alacaklar317.633.517 263.405.275İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 14.526.671 15.844.788İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 303.106.846 247.560.487Diğer Alacaklar246.647.653 224.369.988İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar243.855.576 222.148.791İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.792.077 2.221.197Türev AraçlarAlım Satım Amaçlı Türev AraçlarStoklar5 246.906.021 115.926.186Peşin Ödenmiş Giderler24.053.241 33.763.110İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24.053.241 33.763.110Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 3.375.060Diğer Dönen Varlıklar39.345.982 14.371.861İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar39.345.982 14.371.861ARA TOPLAM1.111.668.705 1.006.414.237TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.111.668.705 1.006.414.237DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar833.200 833.200Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar833.200 833.200Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar17 833.200 833.200Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarMaddi Duran Varlıklar142.879.091 145.002.638Arazi ve Arsalar6 30.795.419 30.836.524Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri6 250.090 262.132Binalar6 46.684.103 48.856.090Tesis, Makine ve Cihazlar6 54.115.124 47.305.753Taşıtlar6 137.797 174.050Mobilya ve Demirbaşlar6 8.249.626 8.230.015Özel Maliyetler6 265.198 322.330Yapılmakta Olan Yatırımlar6 1.441.762 8.074.718Diğer Maddi Duran Varlıklar6 939.972 941.026Kullanım Hakkı Varlıkları7 9.984.176 7.995.251Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.976.770 28.457.299Şerefiye383.655 383.655Diğer Haklar8 1.635.695 1.591.298Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri8 23.492.936 19.449.926Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 3.464.484 7.032.420Peşin Ödenmiş Giderler9.397.369 230.697İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.397.369 230.697Ertelenmiş Vergi Varlığı15 7.444.002 7.095.538TOPLAM DURAN VARLIKLAR199.514.608 189.614.623TOPLAM VARLIKLAR1.311.183.313 1.196.028.860KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar93.829.652 41.701.579İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar93.829.652 41.701.579Banka Kredileri17 93.327.402 40.843.900Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 502.250 857.679Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları244.684.969 227.896.994İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları244.684.969 227.896.994Banka Kredileri17 244.684.969 227.896.994Ticari Borçlar266.445.464 202.553.314İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 949.896 1.139.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 265.495.568 201.413.450Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.220.720 11.183.303Diğer Borçlar62.865 40.416İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar62.865 40.416Türev Araçlar1.402.032 7.291.415Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar1.402.032 7.291.415Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.817.754 5.791.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.817.754 5.791.101Dönem Karı Vergi YükümlülüğüKısa Vadeli Karşılıklar14.959.456 15.758.975Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.276.381 3.985.695Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 12.683.075 11.773.280Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.868.107 4.523.295İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.868.107 4.523.295ARA TOPLAM646.291.019 516.740.392TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER646.291.019 516.740.392UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar354.283.055 350.903.261İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar354.283.055 350.903.261Banka Kredileri17 344.160.837 342.918.429Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 10.110.767 7.973.381Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar11.451 11.451Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.130.293 9.534.416TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER365.413.348 360.437.677TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.011.704.367 877.178.069ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar299.551.630 318.796.233Ödenmiş Sermaye11 39.600.000 39.600.000Sermaye Düzeltme Farkları11 980.882 980.882Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.647.165 -3.873.114Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.647.165 -3.873.114Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.647.165 -3.873.114Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.196.039 11.666.363Yabancı Para Çevrim Farkları9.196.039 11.666.363Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.514.000 8.514.000Yasal Yedekler11 8.514.000 8.514.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları261.908.103 148.981.832Net Dönem Karı veya Zararı-16.000.229 112.926.270Kontrol Gücü Olmayan Paylar-72.684 54.558TOPLAM ÖZKAYNAKLAR299.478.946 318.850.791TOPLAM KAYNAKLAR1.311.183.313 1.196.028.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 157.846.046 273.335.204Satışların Maliyeti-107.705.286 -217.538.320TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.140.760 55.796.884BRÜT KAR (ZARAR)50.140.760 55.796.884Genel Yönetim Giderleri-10.325.221 -6.506.107Pazarlama Giderleri-17.313.517 -19.495.936Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.237.352 -1.429.218Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.859.446 7.704.211Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-20.615.466 -1.607.238ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.508.650 34.462.596Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 11.657.151 34.150.669Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -9.567.971 -14.136.338FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.597.830 54.476.927Finansman Gelirleri14 65.476.272 26.502.752Finansman Giderleri14 -86.458.785 -40.373.698SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.384.683 40.605.981Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-742.788 -7.425.570Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -872.930 -13.162.274Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 130.142 5.736.704SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-16.127.471 33.180.411DÖNEM KARI (ZARARI)-16.127.471 33.180.411Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-127.242 -76.724Ana Ortaklık Payları-16.000.229 33.257.135Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 -0,40400000 0,83980000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-774.051 -735.638Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-992.373 -943.126Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler218.322 207.488Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15 218.322 207.488Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.470.324 3.484.733Yabancı Para Çevrim Farkları-2.470.324 3.484.733Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-2.470.324 3.484.733DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.244.375 2.749.095TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.371.846 35.929.506Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-19.371.846 35.929.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850207BIST