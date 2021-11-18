***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
18.11.2021 14:37
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
15. Finansman Gelirleri ve Giderleri
Değişikliğin Nedeni
Dipnot alt kırılımlarında geçişme
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
0
Açıklamalar
3. Çeyrek Finansal Raporumuzun 15. Finansman Gelirleri ve Giderleri Dipnotunun dip toplamında bir hata olmamak ile birlikte kırılımlarında sehven satırlar arasında kopyalama hatası nedeniyle geçişme olduğunu fark etmiş bulunmaktayız.
Gerekli düzeltmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978465
BIST
14:391.726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 19,23
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.727
En Düşük
1.701
14:3910,8734
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,2407
|Açılış
|: 10,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9820
En Düşük
10,4466
14:3912,3514
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 0,3078
|Açılış
|: 12,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4725
En Düşük
11,7446
14:39646,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 9,03
|Açılış
|: 646,75
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:39
|TETMT
|190,50
|7.555.995
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|164.508.505
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.636.239
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|RALYH
|9,97
|76.571.113
|% 8,61
|
|BASGZ
|15,79
|462.726.918
|% -8,36
|
|GMTAS
|2,41
|7.768.342
|% -7,66
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|DIRIT
|4,58
|271.218
|% -6,15
|
|GARAN
|12,03
|2.128.013.966
|% 1,09
|
|YKBNK
|3,51
|1.420.020.087
|% 4,15
|
|PETKM
|7,80
|1.382.128.610
|% 1,17
|
|SISE
|10,74
|905.472.175
|% 3,07
|
|AKBNK
|7,18
|780.847.605
|% 0,98
|
|YKBNK
|3,51
|1.420.020.087
|% 4,15
|
|PETKM
|7,80
|1.382.128.610
|% 1,17
|
|GARAN
|12,03
|2.128.013.966
|% 1,09
|
|ADESE
|1,07
|157.688.683
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|317.361.887
|% -0,46
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8675
|10,8734
|% 2,26
|
|Euro
|12,3385
|12,3514
|% 2,56
|
|Sterlin
|14,5367
|14,6096
|% 1,71
|
|Frank
|11,6058
|11,6757
|% 1,77
|
|Riyal
|2,8714
|2,8858
|% 1,68
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,80
|
|Altın Gr.
|647
|647
|9,72
|
|Cumhuriyet
|4.272
|4.336
|63,00
|
|Tam
|4.262
|4.387
|91,56
|
|Yarım
|2.060
|2.122
|44,29
|
|Çeyrek
|1.033
|1.061
|22,15
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,68
|8,69
|0,12
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|-0,16
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 37 artarak (% 1.04 ) 1, 888
-
14:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, PETKM, GARAN
-
14:51XU100
Endeks 1, 725 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 17, 837.00 milyon TL de
-
14:51MERCN
Yüzde 5.53 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 412, 894 adet işlem
-
14:50BTCIM
Yüzde 4.51 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 173, 569 adet işlem