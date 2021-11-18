***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.09.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar15. Finansman Gelirleri ve GiderleriDeğişikliğin NedeniDipnot alt kırılımlarında geçişmeDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalar3. Çeyrek Finansal Raporumuzun 15. Finansman Gelirleri ve Giderleri Dipnotunun dip toplamında bir hata olmamak ile birlikte kırılımlarında sehven satırlar arasında kopyalama hatası nedeniyle geçişme olduğunu fark etmiş bulunmaktayız.Gerekli düzeltmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978465BIST