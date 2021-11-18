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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

18.11.2021 14:37
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
15. Finansman Gelirleri ve Giderleri
Değişikliğin Nedeni
Dipnot alt kırılımlarında geçişme
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
0
Açıklamalar

3. Çeyrek Finansal Raporumuzun 15. Finansman Gelirleri ve Giderleri Dipnotunun dip toplamında bir hata olmamak ile birlikte kırılımlarında sehven satırlar arasında kopyalama hatası nedeniyle geçişme olduğunu fark etmiş bulunmaktayız.
Gerekli düzeltmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978465


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Tam 4.262 4.387 91,56  
Yarım 2.060 2.122 44,29  
Çeyrek 1.033 1.061 22,15  
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B. Petrol 80,12 80,12 -0,16  
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