***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.04.2021 19:41
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul Tarihi 07.05.2021
Genel Kurul Saati 09:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe YUNUSEMRE
Adres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - 7 Mayıs 2021 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
5 - Dilekler ve kapanış
Ek Açıklamalar
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
A,B,C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulları Toplantı Gündemi
07.05.2021
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 7 Mayıs 2021 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4. Yönetim Kurulunun 2020 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
5. Dilekler ve kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924009
BIST