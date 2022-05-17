***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.05.2022 18:33
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri C Grubu
Karar Tarihi 17.05.2022
Genel Kurul Tarihi 10.06.2022
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe YUNUSEMRE
Adres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - 10 Haziran 2022 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
5 - Dilekler ve kapanış
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Klmsn İlan Metni 10 Haziran 2022 Genel Kurulu.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISI
Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 10 Haziran 2022 Cuma günü saat: 09:00'da, B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 10 Haziran 2022 Cuma günü saat: 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.
Sayın imtiyazlı A, B, C Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 10 Haziran 2022 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4. Yönetim Kurulunun 2021 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
5. Dilekler ve kapanış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030984
BIST