***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 24.04.2023Genel Kurul Tarihi 18.05.2023Genel Kurul Saati 09:15GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2023Ülke TürkiyeŞehir MANİSAİlçe YUNUSEMREAdres Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi3 - 18 Mayıs 2023 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti4 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı5 - Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Klmsn İlan Metni 18 Mayıs 2023 Genel Kurulu.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarKLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDANA, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISIŞirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:00'da, B Grubu PaySahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan GenelKurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamaküzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre /MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.Sayın imtiyazlı A, B, C Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi3. 18 Mayıs 2023 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti4. Yönetim Kurulunun 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı5. Dilekler ve kapanışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140956BIST